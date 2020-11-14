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南投工藝家劉興澤鑽研竹編數十年 獲台灣工藝之家認證

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣竹編工藝家劉興澤研究竹編將近半世紀，獲選台灣工藝之家認證，讓外界更認識竹編工藝。圖／南投縣文化局提供
南投縣竹編工藝家劉興澤研究竹編將近半世紀，獲選台灣工藝之家認證，讓外界更認識竹編工藝。圖／南投縣文化局提供

南投縣竹編工藝家劉興澤國中畢業就開始接觸傳統竹工技藝，學習竹編將近半世紀，今年8月成為南投縣竹編工藝保存者，最近更獲國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家評選」認證，12月將舉行授證典禮，成立工藝之家，讓更多人認識竹編工藝之美。

劉興澤嫻熟傳統竹編工藝，注重細節、比例和美感，進一步以傳統竹編工藝為主體，混合其他素材、結合烤彎、車床等技術，使傳統竹編工藝作品更具藝術性、變化性、耐用且具結構性。

「台灣工藝之家」是國立台灣工藝研究發展中心傑出工藝家認證機制，自民國93年至101年，共辦理五屆評選，睽違8年之後，再次辦理第六屆評選。「台灣工藝之家」參選資格，必須持續從事工藝創作累計達 15 年以上者，目前仍繼續工藝創作、經營、研究或教學者。

希望帶動民眾認識台灣工藝創作環境，並結合觀光，發展工藝文化觀光產業。成為工藝之家的責任，則包括提供良好的創作及展陳環境，接受民眾預約參觀、為民眾解說創作過程或導覽，推廣社會美學教育，延續台灣工藝文化。

劉興澤是竹山人今年60歲，竹山是台灣竹業重鎮，他從國中畢業接觸傳統竹工技藝，20年前更獲人間國寶黃塗山大師親選為傳藝生，7年前經文化部文化資產局結業考核通過。今年8月31日亦甫獲南投縣政府審議通過，公告成為南投縣竹編工藝保存者。

劉興澤的竹編作品，注重細節、比例和美感，兼具實用和藝術性。圖／南投縣文化局提供
劉興澤的竹編作品，注重細節、比例和美感，兼具實用和藝術性。圖／南投縣文化局提供

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