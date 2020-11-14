中捷客服中心上線試營運 每天提供18小時進線服務

台中捷運綠線下周一開始試營運1個月，中捷公司客服中心也將上線試營運，提供貼心、便利的旅客服務，在綠線試營運期間，同步開放旅客撥打進線，客服專線號碼（04）37063606，服務時間周一至周日每天6點至晚間0時。

台中捷運公司董事長林志盈表示，客服中心全年無休，旅客如有相關服務問題，除諮詢外，對中捷公司提供的服務有任何寶貴意見及指教，或感到滿意的地方，皆歡迎撥打客服專線，讓中捷公司能傾聽旅客的聲音。

林志盈強調，客服中心是旅客服務中極為重要的一環，扮演著捷運與市民之間密切聯繫的角色，他要求客服人員於接聽電話時，需時時保有耐心與服務熱忱，以旅客的角度為出發點，才能清楚接收旅客反映的問題及瞭解真正需求，並於第一時間提供合適的幫助，讓旅客對捷運系統更加有信心。