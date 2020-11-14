新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

2020新社花海暨台中國際花毯節今天開幕，活動至12月6日，地點在農委會種苗改良繁殖場第二苗圃。

台中市交通局表示，因應賞花車潮，活動期間每天8時至20時周邊道路將進行交通管制，請民眾留意，並依循牌面指示及現場交管人員導引前往展區。

交通局長葉昭甫說，通往新社區的幹道僅有台3線及東山路、新社花海周邊道路也較為狹窄，因此將進行道路的單行、接駁車專用及行人徒步區管制。單行道部分，平日與假日8時至20時，進行協興街及滯洪池旁道路管制，假日8時至20時也於興中街進行單行道管制。

接駁車方面，交通局每天8時至20時，在華豐街規劃僅限接駁車通行的專用道，假日時興中街同時段也將實施調撥車道管制，除往南方向仍供民眾車輛通行、往北方向將限接駁車行駛。

活動展區內的道路，協興街及興義街規劃為行人徒步區，管制時間從每日8時至18時，提供參觀民眾安全又舒適的賞花環境。

交通局提醒自行開車民眾，只要遵循以下動線即可避開管制路段前往賞花，從北屯方向來的民眾，可走東山路經協中街、華豐街抵達展區；從豐原、東勢方向來的民眾，可走東湖街經興社街、協興街及華豐街進到會場，沿線皆有設置花海指示牌面，請民眾循指示前往花海展區。

新社花海期間，周邊展區將嚴禁臨停並加強取締，在展區外圍有規劃太原停車場、中興嶺停車場、東勢河濱公園停車場（僅假日接駁）、新社高中（僅假日接駁）、新社環保公園（僅假日接駁）及新社區公所（僅假日接駁）等6處停車空間，皆有接駁站點便利民眾轉乘；展區內則有3處汽機車停車場及身心障礙停車場，共可提供汽車3227格、機車1653格等停車空間供民眾使用。

這次活動規劃4條免費接駁路線，分別從太原停車場、豐原車站、東勢河濱公園及櫻木花道巡迴線，發車班距為平日20至30分一班、假日15至20分一班，坐滿即發車。其中，東勢線與櫻木花道線僅假日行駛。

民眾搭乘接駁車外，也有91、91延、91繞、264、265、270、271、272、272繞、275、275區、276、277、278、279及21延2路等16路公車路線可到達新社地區。

交通局表示，接駁駕駛員及站務員皆進行健康管理、值勤前體溫量測、值班時也全程配戴口罩，接駁車在營運前及收班後也將加強消毒；民眾搭乘接駁車亦請配合全程戴口罩、體溫量測，並由同行人員其中一人填寫實聯制登記表，一同安心出遊、快樂賞花。