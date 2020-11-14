唐代流行女扮男裝、男子也敷粉！興大展出珍貴千年壁畫

唐代千年壁畫首度登台，想一探包容多元、性別平等的大唐盛世，即日起在中興大學藝術中心能一睹為快！這次精選近50件唐代壁畫，展品原圖均來自陝西歷史博物館國寶級壁典藏，並透過影片、模型、壁畫臨摹、唐服體驗等豐富有趣的互動模式，為觀眾揭開大唐面紗，再現盛世風華，展期至11月30日。

這項展覽由社團法人中華翰維文化推廣協會、中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、中興大學共同主辦，陝西歷史博物館協辦。

展覽從唐代的國都長安切入主題，分為「長安」、「風尚」、「融匯」、「重現」四個單元鋪陳，在皇家威儀、女性時尚、男性活動、東西方生活交會等各面向皆有系統地展示，並精選以唐代章懷太子、懿德太子、永泰公主三大墓室為主之珍貴壁畫，透過高畫質攝影輸出，並輔以豐富的文圖及影片材料，讓觀眾不飛當地，也能一睹唐代壁畫風采，最終單元則以考古角度，介紹墓室結構、壁畫製作與揭取過程。

主辦單位表示，唐代（618-907 C.E.）是中國歷史上引以為傲的盛世，也是古代壁畫藝術發展的鼎盛時期，這批壁畫自20世紀中期以來陸續在陝西被發現，已發現的墓室壁畫以西安為中心，是唐朝皇室、貴戚、京畿大族的墓葬集中地區，數量之多、等級之高且時代序列之完整，在全世界都是絕無僅有的。

唐代墓室壁畫完整保存當時的樣態，如照片般忠實記錄並呈現唐代文化與生活，包含長安多彩的服裝、化妝、時尚、運動、休閒等，從壁畫中，可發現當時人們流行「舶來品」，不管是穿胡服、學胡妝、用胡具品、欣賞外來樂舞等，展現出與世界交流文化、與各民族共融相處的自信與包容氣象。

唐代男性與女性的社會處境相較於其他時代也更要自由自主，唐代女子可穿男裝、打馬球、得官職，而男子們也可以抹面脂、敷粉護膚等。在壁畫中，可以見到女子穿著胡服、男袍的樣態，證實這種「女為胡服學胡裝」，女扮男裝的風尚曾風靡一時，這種風氣除展現大時代的時尚潮流外，更體現出其多元、平等、包容的社會氛圍。

搭配展覽，興大也推出一系列活動，包含校園文化講座、展場故事解謎、IG創意攝影比賽，更能參加「大唐尋寶記」活動，爭取走訪古長安城、學習唐文化的機會。透過活潑多元、寓教於樂的方式，希望讓更多人知道原來唐代文化與我們那麼近，活動詳情請上社團法人中華翰維文化推廣協會：http://www.tdbh.com.tw查詢。