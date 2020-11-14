快訊

盼終結憾事 台大校慶管中閔喊話：成立專案小組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐代流行女扮男裝、男子也敷粉！興大展出珍貴千年壁畫

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
唐代千年壁畫首度登台在興大展出，展場提供壁畫臨臨摹體驗。圖／興大提供
唐代千年壁畫首度登台在興大展出，展場提供壁畫臨臨摹體驗。圖／興大提供

唐代千年壁畫首度登台，想一探包容多元、性別平等的大唐盛世，即日起在中興大學藝術中心能一睹為快！這次精選近50件唐代壁畫，展品原圖均來自陝西歷史博物館國寶級壁典藏，並透過影片、模型、壁畫臨摹、唐服體驗等豐富有趣的互動模式，為觀眾揭開大唐面紗，再現盛世風華，展期至11月30日。

這項展覽由社團法人中華翰維文化推廣協會、中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、中興大學共同主辦，陝西歷史博物館協辦。

展覽從唐代的國都長安切入主題，分為「長安」、「風尚」、「融匯」、「重現」四個單元鋪陳，在皇家威儀、女性時尚、男性活動、東西方生活交會等各面向皆有系統地展示，並精選以唐代章懷太子、懿德太子、永泰公主三大墓室為主之珍貴壁畫，透過高畫質攝影輸出，並輔以豐富的文圖及影片材料，讓觀眾不飛當地，也能一睹唐代壁畫風采，最終單元則以考古角度，介紹墓室結構、壁畫製作與揭取過程。

主辦單位表示，唐代（618-907 C.E.）是中國歷史上引以為傲的盛世，也是古代壁畫藝術發展的鼎盛時期，這批壁畫自20世紀中期以來陸續在陝西被發現，已發現的墓室壁畫以西安為中心，是唐朝皇室、貴戚、京畿大族的墓葬集中地區，數量之多、等級之高且時代序列之完整，在全世界都是絕無僅有的。

唐代墓室壁畫完整保存當時的樣態，如照片般忠實記錄並呈現唐代文化與生活，包含長安多彩的服裝、化妝、時尚、運動、休閒等，從壁畫中，可發現當時人們流行「舶來品」，不管是穿胡服、學胡妝、用胡具品、欣賞外來樂舞等，展現出與世界交流文化、與各民族共融相處的自信與包容氣象。

唐代男性與女性的社會處境相較於其他時代也更要自由自主，唐代女子可穿男裝、打馬球、得官職，而男子們也可以抹面脂、敷粉護膚等。在壁畫中，可以見到女子穿著胡服、男袍的樣態，證實這種「女為胡服學胡裝」，女扮男裝的風尚曾風靡一時，這種風氣除展現大時代的時尚潮流外，更體現出其多元、平等、包容的社會氛圍。

搭配展覽，興大也推出一系列活動，包含校園文化講座、展場故事解謎、IG創意攝影比賽，更能參加「大唐尋寶記」活動，爭取走訪古長安城、學習唐文化的機會。透過活潑多元、寓教於樂的方式，希望讓更多人知道原來唐代文化與我們那麼近，活動詳情請上社團法人中華翰維文化推廣協會：http://www.tdbh.com.tw查詢。

展覽日期至11月30日，每周一至周五上午9點至下午5點；周六、日上午10點至下午4點，地點：國立中興大學圖書館七樓藝術中心。

唐代千年壁畫首度登台在興大展出，展覽期眼提供參觀者唐服體驗，欣賞壁畫。圖／興大提供
唐代千年壁畫首度登台在興大展出，展覽期眼提供參觀者唐服體驗，欣賞壁畫。圖／興大提供
唐代壁畫即可見女生穿男袍，女扮男裝的風尚曾風靡一時。圖／興大提供
唐代壁畫即可見女生穿男袍，女扮男裝的風尚曾風靡一時。圖／興大提供
唐代千年壁畫首度登台在興大展出，展覽期眼提供參觀者唐服體驗。圖／興大提供
唐代千年壁畫首度登台在興大展出，展覽期眼提供參觀者唐服體驗。圖／興大提供

壁畫 中興大學

延伸閱讀

前戲、後戲哪個重要？專家用這招讓女伴有「延續被愛的感覺」

興大校友總會做後盾 第九屆全國EMBA校園馬拉松接力賽登場

60餘年首度謝土 白河太城宮意外發現11幅潘麗水畫作

興大教授吳聲海養黿研究 教授辭世黿送動物園6天絕食亡

相關新聞

台中盛唐中醫鉛中毒案 29名受害者參加團體訴訟

台中盛唐中醫診所鉛中毒事件，造成多名消費者鉛中毒受害，台中市政府除出具保證書，也成功協助受害消費者向台中地方法院執行處請...

台中空品歷年最佳！台電喊話：勢必推燃氣機組勿阻撓

台中市政府昨天發布新聞稿表示，台中市今年前10個月空品創歷年最佳紀錄，空品不良日數也較去年少。對此，台電表示，台中火力發...

蓋房屋要交山坡地回饋金 南投縣政府：懲罰山區居民

南投全縣幾乎都是山地，農委會要求縣市政府對山坡地興建房屋都要徵收開發回饋金，才能核發建照，多名縣議員認為等同是對南投縣民...

新打卡亮點！ 台中中央公園「太空艙」遊客中心吸睛

台中水湳經貿園區中央公園將在12月6日開幕，中科路旁的遊客中心以太空艙概念設計，白色曲線建物令人印象深刻，第一家進駐業者...

中捷綠線試乘 台中市長暖身？盧秀燕、蔡其昌同車未同框

中捷綠線本月16日試營運，台中市長盧秀燕昨天與議員們試乘，日前露口風有意角逐市長的立法院副院長蔡其昌也同車，但兩人未同框...

讓長輩活得健康 彰化縣村里將都設關懷據點

彰化縣政府今天上午在縣立體育館舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，共有1100名社區長輩參加，除精心打扮外，表演內容都融合在...

南投工藝家劉興澤鑽研竹編數十年 獲台灣工藝之家認證

南投縣竹編工藝家劉興澤國中畢業就開始接觸傳統竹工技藝，學習竹編將近半世紀，今年8月成為南投縣竹編工藝保存者，最近更獲國立...

中捷客服中心上線試營運 每天提供18小時進線服務

台中捷運綠線下周一開始試營運1個月，中捷公司客服中心也將上線試營運，提供貼心、便利的旅客服務，在綠線試營運期間，同步開放...

新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

2020新社花海暨台中國際花毯節今天開幕，活動至12月6日，地點在農委會種苗改良繁殖場第二苗圃。

唐代流行女扮男裝、男子也敷粉！興大展出珍貴千年壁畫

唐代千年壁畫首度登台，想一探包容多元、性別平等的大唐盛世，即日起在中興大學藝術中心能一睹為快！這次精選近50件唐代壁畫，...

不受疫情影響 彰化縣勞資共創失業率全國第二低佳績

儘管今年新冠肺炎為虐，百業蕭條，但彰化縣長王惠美今天上午彰化縣勞資運動大會暨園遊會中，告訴與會3000名者說，由於縣內各...

第一桶金／伴母擺攤守農場 網路拚出業績

彰化縣二水鄉鄭媽媽喜樂農場是林麗琴與鄭芷芸母女一起守護的農場，7年級生的鄭芷芸說，其實當初心裡很煎熬要不要回農村陪媽媽繼...

熱門新聞

2020新社花海 14日8時起交通疏導管制

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

地下水豐沛如一座石門水庫 桃園將放寬工商水井使用

新竹緊急海水淡化場明年2月供水1.3萬噸 取代減壓供水

台灣民俗村昔日面貌沒了！已夷為平地將開發為工業區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。