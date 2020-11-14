不受疫情影響 彰化縣勞資共創失業率全國第二低佳績

儘管今年新冠肺炎為虐，百業蕭條，但彰化縣長王惠美今天上午彰化縣勞資運動大會暨園遊會中，告訴與會3000名者說，由於縣內各事業單位努力打拚，創造更多的就業機會，彰化縣在今年上半年失業率創下全國第2低的佳績，期待未來再努力創造勞資政三贏，一起努力讓彰化更好更美。

已邁入14年的彰化縣勞資運動大會暨園遊會，今天上午在彰化縣立體育場登場，共有來自全縣約共42個事業單位及工會的3000名運動員參加，由縣長王惠美主持開幕典禮，現場還有愛心園遊會，鼓勵大家一起來做愛心，為獎勵參賽單位樂於體育休閒活動，今年精神總錦標也首次加碼送總獎金6萬3000元。

王惠美特別感謝各工會協助縣府辦理各項勞工教育，提升勞工朋友專業知能與勞動權益，也由於縣內各事業單位努力打拚，創造更多的就業機會，提供員工穩定的工作及安全的職場環境，彰化縣在今年上半年失業率創下全國第2低的佳績。

王惠美 ，縣府在議會支持下提供1000萬創業貸款，提供18歲至45歲有意創業的青年朋友最高每人可以申請到30萬。另外，縣府未來也在伸港地區規畫青年住宅，讓年輕人早日有屬於自己的家，預計第一期提供150戶。