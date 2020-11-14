新打卡亮點！ 台中中央公園「太空艙」遊客中心吸睛

台中水湳經貿園區中央公園將在12月6日開幕，中科路旁的遊客中心以太空艙概念設計，白色曲線建物令人印象深刻，第一家進駐業者全家便利商店昨天開幕，呼應法國景觀設計師Mosbach設計概念，融入「藝術」與「生態」主軸，天花板、地磚、吊燈獨具特色，吸引許多遊客打卡拍照。

台中市建設局表示，雖然12月才要開幕，但遊客中心10月起已有志工進駐，提供貼心諮詢、解說服務，包含交通指引、園區基本資訊諮詢及餐飲與洗手間服務等。

昨天開幕的全家便利商店中央公園遊客中心分店，特別以台灣著名景點及特殊規格店專案規劃，商店天花板採透通設計，與戶外地景「圓型洞洞板」相同設計理念，藉由圓形雙色色溫設計蘊量室內燈光層次感，搭配現代感嵌燈、吊燈及軌道燈的色溫，達到照明又溫暖的效果。

便利商店的餐飲區天花板，保留遊客中心原色系，加入候鳥吊飾懸吊，整體設計呼應公園候鳥成群，翱翔天際豐富生態樣貌，吸引不少遊客上門搶先體驗、打卡。

建設局指出，中央公園面積高達約67公頃，今年1月啟動志工招募作業，歷經中央公園管理中心系列志工訓練、實地導覽及櫃台諮詢等專業訓練後，今年8月初已培訓104名志工，10月5日進駐遊客中心，每天上午9時至下午5時都由志工輪值，提供園區諮詢、公園巡檢及生態導覽等專業解說服務，向市民介紹中央公園特殊景觀設計理念及園區智慧、低碳、創新三大發展主軸。

建設局提到，有許多志工從小在水湳機場周邊生活成長，對於市府推動機場遷建，機場現地翻轉成中央公園有深刻期許，為強化在地連結，蚨盈公司中央公園分公司未來將推出「飛機餐盒」及野餐墊，讓遊客到中央公園綠地野餐，享受柔軟草皮、清新空氣、陽光及滯洪池水岸景觀。