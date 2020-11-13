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那怕只有1％機會 她患三陰性乳癌因免疫治療獲好轉

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人講述三陰性乳癌的精準治療方法。照片／彰化基督教醫院提供
彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人講述三陰性乳癌的精準治療方法。照片／彰化基督教醫院提供

40多歲王小姐因有家族癌症病史，2年前，乳房篩檢確診為第二期的三陰性乳癌，今年3月，生活和家庭的多重壓力下，癌細胞已轉移到頸部淋巴，被醫師宣判最多只剩2年，原本萬念俱灰，最後在朋友一句玩笑話「你已經慘到谷底了，不會再更慘」，激勵了她，「哪怕只有1%的機會，也不放棄」，最後經彰基使用免疫治療半年多，恢復狀況良好。

彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人表示，乳癌是台灣女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，相當於每37分鐘就有一名女性新確診乳癌1。其中，荷爾蒙受體ER、PR和HER2基因都呈現陰性的三陰性乳癌，因過往的治療武器匱乏，造成復發率高、轉移率高、死亡率高的「3高現象」，成為治療最棘手的乳癌類型。

陳達人表示，文獻顯示，三陰性乳癌患者首次手術後5年內，復發機率是其他類型乳癌的1.5倍4；台灣本土研究也顯示，9成以上三陰性乳癌患者出現癌細胞轉移現象，且以肺部和骨頭轉移尤為常見5。相較於其他類型乳癌有對應的荷爾蒙療法、標靶治療可使用，三陰性乳癌過去20年來主要以化學治療為主6，化療藥物雖一代換過一代，但藥物的快速失效也導致預後較差。

然而，拜醫療技術快速進步之賜，近年三陰性乳癌的藥物研發出現重大突破，免疫療法可透過精準抑制癌細胞特定抗原，喚醒自身免疫能力來消滅癌細胞，並且抑制乳癌細胞的生長與複製，進而達到疾病治療和控制的效果，為這群病友帶來一線曙光。

陳達人醫師表示，晚期三陰性乳癌患者存活期通常不到1年半，但是，在免疫療法併用化療之下，研究發現PD-L1陽性之三陰性乳癌病友，半數的整體存活時間可超過2年，且降低約4成疾病惡化和死亡風險7.8，大幅扭轉三陰性乳癌的治療困境。

不過，目前因健保尚未給付，有些患者無法負擔、錯失治療良機，其實三陰性乳癌患者人數相對其他乳癌患者少，適度納入給付應不至於造成健保太大負擔，期盼政府多給三陰性乳癌病友多一點關懷和照顧。

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