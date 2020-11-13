那怕只有1％機會 她患三陰性乳癌因免疫治療獲好轉

40多歲王小姐因有家族癌症病史，2年前，乳房篩檢確診為第二期的三陰性乳癌，今年3月，生活和家庭的多重壓力下，癌細胞已轉移到頸部淋巴，被醫師宣判最多只剩2年，原本萬念俱灰，最後在朋友一句玩笑話「你已經慘到谷底了，不會再更慘」，激勵了她，「哪怕只有1%的機會，也不放棄」，最後經彰基使用免疫治療半年多，恢復狀況良好。

彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人表示，乳癌是台灣女性好發癌症之首，每年新增約1萬4千名個案，相當於每37分鐘就有一名女性新確診乳癌1。其中，荷爾蒙受體ER、PR和HER2基因都呈現陰性的三陰性乳癌，因過往的治療武器匱乏，造成復發率高、轉移率高、死亡率高的「3高現象」，成為治療最棘手的乳癌類型。

陳達人表示，文獻顯示，三陰性乳癌患者首次手術後5年內，復發機率是其他類型乳癌的1.5倍4；台灣本土研究也顯示，9成以上三陰性乳癌患者出現癌細胞轉移現象，且以肺部和骨頭轉移尤為常見5。相較於其他類型乳癌有對應的荷爾蒙療法、標靶治療可使用，三陰性乳癌過去20年來主要以化學治療為主6，化療藥物雖一代換過一代，但藥物的快速失效也導致預後較差。

然而，拜醫療技術快速進步之賜，近年三陰性乳癌的藥物研發出現重大突破，免疫療法可透過精準抑制癌細胞特定抗原，喚醒自身免疫能力來消滅癌細胞，並且抑制乳癌細胞的生長與複製，進而達到疾病治療和控制的效果，為這群病友帶來一線曙光。

陳達人醫師表示，晚期三陰性乳癌患者存活期通常不到1年半，但是，在免疫療法併用化療之下，研究發現PD-L1陽性之三陰性乳癌病友，半數的整體存活時間可超過2年，且降低約4成疾病惡化和死亡風險7.8，大幅扭轉三陰性乳癌的治療困境。

不過，目前因健保尚未給付，有些患者無法負擔、錯失治療良機，其實三陰性乳癌患者人數相對其他乳癌患者少，適度納入給付應不至於造成健保太大負擔，期盼政府多給三陰性乳癌病友多一點關懷和照顧。