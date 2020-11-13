快訊

長達45年軍管歲月，那段被遺忘的金馬戒嚴史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中盛唐中醫鉛中毒案 29名受害者參加團體訴訟

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市法制局與消基會，召開鉛中毒案集體團訟說明會，協助受害者爭取權益，目前有29名血中鉛濃度超標或藥包（材）重金屬超標的受害消費者參加團體訴訟。圖／台中市法制局提供
台中市法制局與消基會，召開鉛中毒案集體團訟說明會，協助受害者爭取權益，目前有29名血中鉛濃度超標或藥包（材）重金屬超標的受害消費者參加團體訴訟。圖／台中市法制局提供

台中盛唐中醫診所鉛中毒事件，造成多名消費者鉛中毒受害，台中市政府除出具保證書，也成功協助受害消費者向台中地方法院執行處請准假扣押盛唐中醫診所院長呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、欣隆藥業負責人歐國樑名下不動產外，今天再與消基會合作召開團訟說明會，協助受害消費者積極爭取自身權益。

台中市法制局李善植局長表示，這起中醫診所鉛中毒案，截至目前為止，有29名血中鉛濃度超標或藥包（材）重金屬超標的受害消費者參加團體訴訟。

李善植說，每名受害消費者的狀況都不一樣，有想調養身體的長者，有疾病纏身的病人，也有不滿5歳的年幼孩童，各自受害程度不同。

為了有利消費者了解團訟的程序、如何提出具體有效的請求，台中市法制局今天與消基會召開團訟說明會，消基會共出動4位律師、9位志工，協助消費者了解團訟的程序，並提供受害消費者最直接的諮詢服務，幫助消費者將各自的受害程度在請求賠償的訴訟文書中具體呈現，爭取應得之賠償。

李善植舉例，今天的說明會受害者問題都不同。若因鉛中毒需治療，導致不能工作，需提出證明，請求無法工作的損失；若有因鉛中毒請看護照顧的必要，也要請醫院在診斷證明書載明；也有中毒者詢問，能否請求終身無法勞動的能力減損賠償？未來可能向法院聲請以醫療鑑定方式，判斷有無勞動能力減損。

台中市法制局與消基會，召開鉛中毒案集體團訟說明會，協助受害者爭取權益，目前有29名血中鉛濃度超標或藥包（材）重金屬超標的受害消費者參加團體訴訟。圖／台中市法制局提供
台中市法制局與消基會，召開鉛中毒案集體團訟說明會，協助受害者爭取權益，目前有29名血中鉛濃度超標或藥包（材）重金屬超標的受害消費者參加團體訴訟。圖／台中市法制局提供

中毒 中醫 消基會 台中市

延伸閱讀

前議長張宏年生活無法自理 鉛中毒案提訊中醫師呂世明

台中爆鉛中毒案 歸功於行醫30年經驗局長與衛生局警覺

相關新聞

台中盛唐中醫鉛中毒案 29名受害者參加團體訴訟

台中盛唐中醫診所鉛中毒事件，造成多名消費者鉛中毒受害，台中市政府除出具保證書，也成功協助受害消費者向台中地方法院執行處請...

台中空品歷年最佳！台電喊話：勢必推燃氣機組勿阻撓

台中市政府昨天發布新聞稿表示，台中市今年前10個月空品創歷年最佳紀錄，空品不良日數也較去年少。對此，台電表示，台中火力發...

大城鄉長涉貪獲交保 彰縣政府依地制法同意今起復職

彰化縣大城鄉長蔡鴻喜因涉犯貪汙治罪條例一案停職，彰化地方法院本（11）月6日裁定120萬元交保，縣政府依據地方制度法第7...

南投縣農會總幹事遴聘 水里鄉長妻子壓哨登記鹿谷

南投縣各級農會總幹事候聘今天下午4時截止，南投縣農會和13鄉鎮農會共16人登記，水里鄉和鹿谷鄉各2人登記，其餘11鄉鎮和...

因應新社花海、台中捷運試營運 盧秀燕宣布防疫3步驟

台中下半年活動多，但新冠肺炎疫情尚未趨緩，新社花海明天登場，接著台中捷運綠線下周一也將試營運。台中市長盧秀燕今天表示，因...

吳逢源退出選局 彰化縣各農會總幹事候聘登記名單出爐

基層各級農會總幹事候聘人遴選登記作業今天截止，彰化縣農會及26鄉鎮市農會中，田中鎮有3人登記競爭最激烈，鹿港鎮及永靖鄉各...

賴清德賭贏棒球赴台中行銷 大讚盧秀燕戴獅子頭好可愛

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑...

台中捷運通車有何影響？網指2點成長改善 加碼曝光房市熱區

台中捷運綠線自11月16日起將試營運1個月，並於12月19日正式通車，途中連接北屯總站並經過文心路一直延伸到高鐵台中站，此外烏日、大慶和松竹站都能轉乘台鐵，大幅提升民眾搭乘的方便性。對此，一名網友好奇「台中捷運通車有什麼影響」，問題曝光後，掀起眾人熱烈討論。

影／賴清德大坑行銷柑橘 何欣純陪同與盧秀燕同框

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑一天行程，賭贏的副總統賴清德也兌現承諾，...

八卦山體驗小旅行 田園景觀、美食讓遊客流連忘返

參山國家風景區管理處推「八卦山體驗小旅行」，今天在南投市鳳鳴社區發表成果，彰化縣福田、桃源、進芬、中崙、林厝、山湖、太平...

台灣民俗村昔日面貌沒了！已夷為平地將開發為工業區

占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，所有權人惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為...

台中耶誕嘉年華影展11月20日啟動 精選6部動畫放映

台中市近年來致力發展「台中電影節」的城市影展品牌形象，今年更首度將影展與耶誕節結合，推出第一屆台中耶誕嘉年華影展，11月...

熱門新聞

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

2020新社花海 14日8時起交通疏導管制

新北耶誕城今開城 迪士尼來了

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

蘆洲銀河灣 擬區段徵收推動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。