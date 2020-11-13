台中盛唐中醫鉛中毒案 29名受害者參加團體訴訟

台中盛唐中醫診所鉛中毒事件，造成多名消費者鉛中毒受害，台中市政府除出具保證書，也成功協助受害消費者向台中地方法院執行處請准假扣押盛唐中醫診所院長呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、欣隆藥業負責人歐國樑名下不動產外，今天再與消基會合作召開團訟說明會，協助受害消費者積極爭取自身權益。

台中市法制局李善植局長表示，這起中醫診所鉛中毒案，截至目前為止，有29名血中鉛濃度超標或藥包（材）重金屬超標的受害消費者參加團體訴訟。

李善植說，每名受害消費者的狀況都不一樣，有想調養身體的長者，有疾病纏身的病人，也有不滿5歳的年幼孩童，各自受害程度不同。

為了有利消費者了解團訟的程序、如何提出具體有效的請求，台中市法制局今天與消基會召開團訟說明會，消基會共出動4位律師、9位志工，協助消費者了解團訟的程序，並提供受害消費者最直接的諮詢服務，幫助消費者將各自的受害程度在請求賠償的訴訟文書中具體呈現，爭取應得之賠償。