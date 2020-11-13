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力推食安自治條例擋萊豬 林明溱：不報中央核定

中央社 / 南投縣13日電
南投縣長林明溱表示，豬肉是民眾主要消費肉品，許多日常美食都以豬肉為原料，食用含萊克多巴胺肉品將危害民眾健康，也對兒童、老人、慢性疾病患者具潛在威脅。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影
南投縣長林明溱表示，豬肉是民眾主要消費肉品，許多日常美食都以豬肉為原料，食用含萊克多巴胺肉品將危害民眾健康，也對兒童、老人、慢性疾病患者具潛在威脅。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影

南投縣政府推動食品安全管理自治條例，規定南投縣內的豬肉及相關製品不得檢出瘦肉精。南投縣長林明溱今天進一步說，縣議會通過自治條例後，不報中央核定。

含萊克多巴胺美國豬肉明年開放進口，南投縣政府通過南投縣食品安全管理自治條例草案，送縣議會審議，內容規定南投縣內的豬肉及相關製品不得檢出瘦肉精，違者開罰；多名縣議員今天在縣議會高喊「反萊豬，護健康」等口號，宣示反萊豬、維護縣民健康決心。

縣長林明溱出席縣議會縣政總質詢，多名議員關心萊豬開放後恐入侵校園營養午餐，林明溱表示，縣府嚴禁學童營養午餐使用含萊克多巴胺的豬肉及相關產製品，希望校長及老師全力控管，校長也要負監督責任，若校長「容許」採用含萊克多巴胺豬肉，縣府立刻調職。

林明溱表示，豬肉是民眾主要消費肉品，許多日常美食都以豬肉為原料，食用含萊克多巴胺肉品將危害民眾健康，也對兒童、老人、慢性疾病患者具潛在威脅，學童正值成長期，因此，南投縣學童營養午餐嚴禁使用含萊克多巴胺豬肉及相關製品，以確保學童健康。

南投縣政府推動南投縣食品安全管理自治條例，規定豬肉及相關製品不得檢出萊克多巴胺，違者可處新台幣10萬元罰鍰，由於條例恐因牴觸中央法規而無效，對此，林明溱表示，攸關人民健康的法規應從嚴，對人民有益則應從寬，南投縣要求一律不得檢出萊克多巴胺等乙型受體素（俗稱瘦肉精），食安自治條例經縣議會通過後，不報中央核定，直接公布施行。

林明溱 營養午餐 萊豬

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