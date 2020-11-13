南投縣農會總幹事遴聘 水里鄉長妻子壓哨登記鹿谷

南投縣各級農會總幹事候聘今天下午4時截止，南投縣農會和13鄉鎮農會共16人登記，水里鄉和鹿谷鄉各2人登記，其餘11鄉鎮和縣農會都是1人登記。水里鄉長陳癸佑妻子陳尤敏在下午3時45分才趕到農業處，在截止前完成登記讓人矚目，陳癸佑說，鹿谷是故鄉，妻子原本就規畫爭取總幹事，希望能為鹿谷鄉親服務。

南投縣各級總幹事農會候聘登記名單如下，縣農會曾明瑞（現任）、南投市王永樹（新進）、埔里鎮江林瑤（新進）、草屯鎮蕭忠郁（現任）、竹山鎮謝文惠（現任）、集集鎮李崇慶（現任）、名間鄉蔡素秋（現任）、中寮鄉林裕堂（現任）、鹿谷鄉林義能（現任）、陳尤敏（新進）、魚池鄉王威文（現任）、水里鄉張啟荃（現任）、賴育佑（新進）、國姓鄉葉榮鑫（現任）、信義鄉何建中（新進）、仁愛鄉戴錦稔（現任）。

水里鄉農會張啟荃有現任優勢，賴育佑是農會員工，也是前水里鄉長賴錦坤、縣議員陳淑惠之子，地方人脈豐沛；鹿谷鄉農會林義能是資深總幹事，陳尤敏是水里鄉長陳癸佑妻子，陳癸佑擔任水里鄉長，但老家就在鹿谷，家族經營茶葉多年。他說，妻子原本就規畫參加鹿谷農會總幹事遴聘，希望有服務鹿谷鄉親，推展鹿谷鄉農業。