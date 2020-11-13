台中空品歷年最佳！台電喊話：勢必推燃氣機組勿阻撓

台中市政府昨天發布新聞稿表示，台中市今年前10個月空品創歷年最佳紀錄，空品不良日數也較去年少。對此，台電表示，台中火力發電廠6月底啟用環保改善完成的2號機組加入運轉，且提早自9月底空汙季前實施擴大自主減煤，對空品改善有所助益；待未來新建燃氣機組加入系統，更可大幅降低空汙排放。

台電也呼籲，未來如果希望延續空品改善成果，甚至再加精進，台中電廠勢必要推動新增燃氣機組，希望市府全力協助此一增氣減煤計畫，勿再處處設限阻撓進度，以利台中電廠新增燃氣機組及早上線，一起「共推新燃氣，延續好空氣」。

台中市政府昨天發布新聞稿表示，每年秋、冬受鋒面影響境外汙染移入，全台進入空汙好發季，台中市政府加強稽查管制汙染源、要求中火擴大自主減煤，透過中部空汙治理專案辦公室跨縣市合作。環保署空品監測資料統計，台中市今年到10月PM2.5平均濃度15.5微克，空氣品質不良累積僅27天，創歷年最佳。

台電表示，台電遵守環保承諾，台中電廠從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」到今年的「擴大自主減煤」，運轉機組數10月下旬一度僅6部，總發電量甚至僅約20億度，是近10年來新低，10月用煤量較去年同期也減少近10萬公噸，台電透過專業調度，讓完成調校與環保改善工程的2號機上線，有助空品改善。