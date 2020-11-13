因應新社花海、台中捷運試營運 盧秀燕宣布防疫3步驟

台中下半年活動多，但新冠肺炎疫情尚未趨緩，新社花海明天登場，接著台中捷運綠線下周一也將試營運。台中市長盧秀燕今天表示，因應疫情市府有3步驟，如果不幸有狀況發生，第一「管控人數」、第二「採取視訊轉播」，最嚴重則有可能「停辦活動」，市府會視疫情狀況滾動性檢討。

盧秀燕表示，今年底台中重大活動很多，包括新社花海明天開幕、台中捷運綠線11月16日試營運，12月初綠柳川聖誕活動及跨年晚會，因應新冠肺炎疫情，市府已進行第三次桌上模擬演練，模擬所有可能發生的狀況，如果不幸有狀況發生，第一「管控人數」，第二「採取視訊轉播」，最嚴重則有可能「停辦活動」，大家都有所準備，但希望備而不用，市府也會視疫情狀況滾動性檢討。

盧秀燕說，今年初疫情嚴峻，台中當時舉辦2020台灣燈會，一邊防疫一邊辦燈會，因此台中比其他城市較有實體經驗，應該更能從容應付。