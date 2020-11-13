吳逢源退出選局 彰化縣各農會總幹事候聘登記名單出爐

基層各級農會總幹事候聘人遴選登記作業今天截止，彰化縣農會及26鄉鎮市農會中，田中鎮有3人登記競爭最激烈，鹿港鎮及永靖鄉各2人登記，其餘均1人登記，選情相對單純。最具戲劇化的是縣農會總事登記，原登記的縣農會秘書吳逢源，在今天登記截止日，突然撤銷登記，由前立委、現任中華民國農會理事長蕭景田支持的員林果菜市場副總經理張建豐一人登記，也大幅提高蕭景田轉換跑道攻下縣農會理事長的可能。

縣農會秘書吳逢源原由即將屆齡退休的現任縣農會總幹事廖振賢支持，做為接班人選，但在吳登記後，地方重量級人士紛紛要他「以和為貴」，勸他撤銷登記，吳逢源最後接受各方建議。

各級農會登記名單如下：彰化縣農會：張建豐。彰化市農會：白閔傑（現任）。鹿港鎮農會：梁竣傑、紀呈聰（現任）。和美鎮農會張進益（現任）。北斗鎮農會張桂連（現任）。員林市農會黃豐盛（現任）。溪湖鎮農會陳金源（現任）。田中鎮農會：辜怡甄、張棨東、張瑞欽。二林鎮農會邱士平（現任）。

線西鄉農會楊玲珠 （現任）。伸港鄉農會楊忠諺。福興鄉農會林坤宏（現任）。秀水鄉農會吳明信（現任）。花壇鄉農會顧碧琪（現任）。芬園鄉農會黃翊愷（現任）。大村鄉農會廖瑞樺（現任）。埔鹽鄉農會楊鶉禎（現任）。埔心鄉農會張旗聞 （現任）。永靖鄉農會：林秀惠（現任）、鄭鉛民。社頭鄉農會蕭浚二（現任）。二水鄉農會蔡文琳 （現任）。田尾鄉農會吳政憲。埤頭鄉農會王宋民（現任）。芳苑鄉農會謝介民 （現任）。大城鄉農會蔡南輝（現任）。竹塘鄉農會詹光信（現任）。溪州鄉農會彭顯賦（現任）。