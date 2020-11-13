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八卦山體驗小旅行 田園景觀、美食讓遊客流連忘返

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
八卦山體驗小旅行各社區結合當地特色和美食，帶給遊客深度的旅遊體驗。圖／參山國家風景區提供
八卦山體驗小旅行各社區結合當地特色和美食，帶給遊客深度的旅遊體驗。圖／參山國家風景區提供

參山國家風景區管理處推「八卦山體驗小旅行」，今天在南投市鳳鳴社區發表成果，彰化縣福田、桃源、進芬、中崙、林厝、山湖、太平、復興、源泉，及南投縣鳳鳴、鳳山、錦梓等社區設攤展示小旅行成果，結合社區農產美食，讓遊客體驗八卦山豐富的自然人文景觀，放鬆身心，深度旅行可望成為國旅主流。

參山處長柯建興說，八卦山風景區兼具農特產豐富及自然景觀之美，居民多數務農，純樸、熱情、好客，適合推展社區自主接待的深度體驗旅遊活動，推出八卦山體驗小旅行，遊客反應熱烈，藉由社區居民與遊客的互動，可以觀光經濟增加社區收益，也是地方創生重要的一環，遊客更是深入不同社區，品嘗美食還能跟著製作特產，感受濃厚人情味。

遊客溫小姐說，她參與南投市「鳳林奇緣紅土遊」行程，行程中望高寮賞鷹、舊豬舍品茗及鹹鴨蛋DIY都是很特別體驗，餐點利用在地鳳梨、山藥、薑、土雞等入菜，除了口頰留香，也讓她了解低碳餐飲及惜食的觀念，一天下來豐富體驗行程讓她意猶未盡，她願意介紹親友再來旅遊。

多家旅行社業者也參與小旅行成果發表，業者表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣防疫成功，今年國旅需求多，在後疫情時代，深度的國內旅遊也成為遊客新選擇，深度體驗在地風情的小旅行，還可放鬆身心、增廣見聞及互動，很適合全家參與，可望成為國內旅遊的主流。

八卦山體驗小旅行遊客可參與八卦山沿線各社區的美食製作，更能感受居民的熱情好客。圖／參山國家風景區提供
八卦山體驗小旅行遊客可參與八卦山沿線各社區的美食製作，更能感受居民的熱情好客。圖／參山國家風景區提供
八卦山農特產豐富，茶葉、鳳梨、薑、火龍果等農產，構成豐富的田園景觀。圖／參山國家風景區提供
八卦山農特產豐富，茶葉、鳳梨、薑、火龍果等農產，構成豐富的田園景觀。圖／參山國家風景區提供
八卦山體驗小旅行遊客可參與八卦山沿線各社區的美食製作，更能感受居民的熱情好客。圖／參山國家風景區提供
八卦山體驗小旅行遊客可參與八卦山沿線各社區的美食製作，更能感受居民的熱情好客。圖／參山國家風景區提供

國家風景區 旅行社

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