台灣民俗村昔日面貌沒了！已夷為平地將開發為工業區

占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，所有權人惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，今天在台灣民俗村為開發案舉辦環境影響說明書編製前說明會，與會的彰化縣環保聯盟總幹事施月英，針對將來設工業區後的空品監測，以及位於斷層帶問題，開發單位應該特別注意，規畫公司表示會再充實相關論述。

台灣民俗村是由出身鹿港的企業家施金山所創辦，1993年開放營業時，曾是台灣10大旅遊景點第一名，卻因經營不善及921大地震等因素，欠下30億元債務，債權由妙天禪師的女兒開設的大佛山公司承接，今年元月，業者找來大型機具拆除園區內的建築物，除了3棟歷史建築外，其餘都被夷為平地。

此一令各界矚目的土地，隨即由惠來產創股分有限公司承購，其中的29.3778公頃，向彰化縣政府申請將休憩用地變更為工區，推動花壇鄉惠來產業園區開發案，今天並依程序，在園區內的惠來飯店舉辦環境影響說明書編製前說明會，共有百餘名民眾到場關心，並提供意見。

開發單位在簡報中指出，此計畫區位在已開發遊憩用地，原是台灣民俗村遊樂園區，而遊樂區在2012年由交通部觀光局公告廢止觀光遊樂業執照，閒置至今，僅存惠來日華飯店營運中。希望透過園區的開發，為中部地區建構一處智慧機械、生技醫材可以策略整合的支援生產區，扮演傳統產業轉型與升級的發展園地，由於此一基地占有產業群聚及交通便利的優勢，可吸引廠商進駐，創造就業機會，帶動產業升級與轉型。

開發單位說明，園區內原有的植栽及周邊緩衝帶會做適當保留，並重新規畫，塑造園區意象外，並形成 野生動植物棲息場所；至維護空氣品質方面，則會設置圍籬及灑水設施，防止懸浮微粒飛散，同時設置滯洪沈砂池減輕水質汙染，並加強排水設施；噪音防治方面，除施工時使用低噪音機具外，開發後會加強敏感點定期監測與改善。

至於園區仍有三棟登錄的歷史建築，其中北斗奠安宮已由廟方規畫遷建，麻豆林家古厝及嘉義廖氏診所則由文化局委請雲林科大協助擬定管理維護計畫。開發單位表示，會盡速讓區內文化資產遷移，或者進行整修、活化使用，融入鄰近環境色彩中。