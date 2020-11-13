快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

遲來的祝賀！大陸外交部祝賀拜登當選美國總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣民俗村昔日面貌沒了！已夷為平地將開發為工業區

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，目前園區幾乎都鏟為平地，圖左下歷史建築奠安宮。照片／民眾提供
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，目前園區幾乎都鏟為平地，圖左下歷史建築奠安宮。照片／民眾提供

占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，所有權人惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，今天在台灣民俗村為開發案舉辦環境影響說明書編製前說明會，與會的彰化縣環保聯盟總幹事施月英，針對將來設工業區後的空品監測，以及位於斷層帶問題，開發單位應該特別注意，規畫公司表示會再充實相關論述。　

台灣民俗村是由出身鹿港的企業家施金山所創辦，1993年開放營業時，曾是台灣10大旅遊景點第一名，卻因經營不善及921大地震等因素，欠下30億元債務，債權由妙天禪師的女兒開設的大佛山公司承接，今年元月，業者找來大型機具拆除園區內的建築物，除了3棟歷史建築外，其餘都被夷為平地。

此一令各界矚目的土地，隨即由惠來產創股分有限公司承購，其中的29.3778公頃，向彰化縣政府申請將休憩用地變更為工區，推動花壇鄉惠來產業園區開發案，今天並依程序，在園區內的惠來飯店舉辦環境影響說明書編製前說明會，共有百餘名民眾到場關心，並提供意見。

開發單位在簡報中指出，此計畫區位在已開發遊憩用地，原是台灣民俗村遊樂園區，而遊樂區在2012年由交通部觀光局公告廢止觀光遊樂業執照，閒置至今，僅存惠來日華飯店營運中。希望透過園區的開發，為中部地區建構一處智慧機械、生技醫材可以策略整合的支援生產區，扮演傳統產業轉型與升級的發展園地，由於此一基地占有產業群聚及交通便利的優勢，可吸引廠商進駐，創造就業機會，帶動產業升級與轉型。

開發單位說明，園區內原有的植栽及周邊緩衝帶會做適當保留，並重新規畫，塑造園區意象外，並形成 野生動植物棲息場所；至維護空氣品質方面，則會設置圍籬及灑水設施，防止懸浮微粒飛散，同時設置滯洪沈砂池減輕水質汙染，並加強排水設施；噪音防治方面，除施工時使用低噪音機具外，開發後會加強敏感點定期監測與改善。

至於園區仍有三棟登錄的歷史建築，其中北斗奠安宮已由廟方規畫遷建，麻豆林家古厝及嘉義廖氏診所則由文化局委請雲林科大協助擬定管理維護計畫。開發單位表示，會盡速讓區內文化資產遷移，或者進行整修、活化使用，融入鄰近環境色彩中。

在說明會中，大多數與會人員都樂觀其成，不過，彰化縣環保聯盟總幹事施月英仍主張此一用地應維持遊憩用地，不一定要開發為工業區，但如一定要開發，應注意到計畫區位斷層帶，是否會有產業園區開發的安全疑慮，同時空汙的監測位置應調整，不應位在上風處，以免危害附近社區民眾及學校學生的健康。

占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，目前園區幾乎都鏟為平地，圖左為歷史建築奠安宮。照片／民眾提供
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，目前園區幾乎都鏟為平地，圖左為歷史建築奠安宮。照片／民眾提供
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，目前園區幾乎都鏟為平地，不復當年面貌。記者劉明岩／攝影
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，目前園區幾乎都鏟為平地，不復當年面貌。記者劉明岩／攝影
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，今天上午舉辦舉辦環境影響說明書編製前說明會，吸引許多民眾參加。記者劉明岩／攝影
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，今天上午舉辦舉辦環境影響說明書編製前說明會，吸引許多民眾參加。記者劉明岩／攝影
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，目前園區幾乎都鏟為平地，圖中為歷史建築奠安宮。照片／民眾提供
占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為惠來產業園區，目前園區幾乎都鏟為平地，圖中為歷史建築奠安宮。照片／民眾提供

歷史建築 斷層帶

延伸閱讀

台中網美打卡超商開張了！志工今進駐中央公園遊客中心

媽祖園區停擺 中市府再賠2千萬

嘉縣人口跌破50萬 議員籲拚生育

淡海新市鎮發展延宕 地方盼推科技園區

相關新聞

台灣民俗村昔日面貌沒了！已夷為平地將開發為工業區

占地52公頃、曾是台灣10大旅遊景點第1名的彰化縣花壇郷台灣民俗村，所有權人惠來產創股分有限公司申請將此一遊憩用地變更為...

台中捷運通車有何影響？網指2點成長改善 加碼曝光房市熱區

台中捷運綠線自11月16日起將試營運1個月，並於12月19日正式通車，途中連接北屯總站並經過文心路一直延伸到高鐵台中站，此外烏日、大慶和松竹站都能轉乘台鐵，大幅提升民眾搭乘的方便性。對此，一名網友好奇「台中捷運通車有什麼影響」，問題曝光後，掀起眾人熱烈討論。

賴清德賭贏棒球赴台中行銷 大讚盧秀燕戴獅子頭好可愛

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑...

影／賴清德大坑行銷柑橘 何欣純陪同與盧秀燕同框

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑一天行程，賭贏的副總統賴清德也兌現承諾，...

八卦山體驗小旅行 田園景觀、美食讓遊客流連忘返

參山國家風景區管理處推「八卦山體驗小旅行」，今天在南投市鳳鳴社區發表成果，彰化縣福田、桃源、進芬、中崙、林厝、山湖、太平...

台中耶誕嘉年華影展11月20日啟動 精選6部動畫放映

台中市近年來致力發展「台中電影節」的城市影展品牌形象，今年更首度將影展與耶誕節結合，推出第一屆台中耶誕嘉年華影展，11月...

強化雙向轉診網絡機制 南投衛生局獲績效卓越獎

南投縣衛生局為改善病患一有問題就直奔至大醫院就醫的情形，積極落實分級醫療制度的執行，4年來推動雙向轉診網絡機制，及出院準...

2020新社花海 14日8時起交通疏導管制

「2020新社花海活動」活動由行政院農業委員會種苗改良繁殖場與台中市政府共同主辦，訂於11月14日至12月6日(共計23...

影／中職總冠軍賭贏！賴清德大推台中大坑必吃10道菜

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑...

沿海鹽害大反射鏡霧沙沙 彰化二林徵志工擦拭盼明鏡高懸

沿海地區鹽害較嚴重，反射鏡往往亮面變霧面，影響交通安全，彰化縣二林鎮公所今天徵求社團和鄰里社區志工，共同維護鎮內1036...

獎勵優秀新生 中華醫大今頒發新生208萬入學助學金

中華醫事科技大學為招收優秀學生，祭出加碼助學金獎勵，今年入學新生有17人獲得獎助金共208萬元，台中一中畢業的陳傳文放棄...

要出國卻拿不到檢測報告 這醫院自費急件檢驗全年無休

新冠肺炎疫情尚未趨緩，台中慈濟醫院接獲不少人詢問因工作需出國，登機必備的新冠肺炎檢測報告期限恰好落在周六日的困擾。台中慈...

熱門新聞

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

2020新社花海 14日8時起交通疏導管制

宜蘭抹茶山爆紅反生亂象 不忍志工辛勞..公部門介入了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。