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台中捷運通車有何影響？網指2點成長改善 加碼曝光房市熱區

聯合新聞網 / 綜合報導
台中捷運綠線自11月16日起將試營運1個月，並於12月19日正式通車。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線自11月16日起將試營運1個月，並於12月19日正式通車。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線自11月16日起將試營運1個月，並於12月19日正式通車，途中連接北屯總站並經過文心路一直延伸到高鐵台中站，此外烏日、大慶和松竹站都能轉乘台鐵，大幅提升民眾搭乘的方便性。對此，一名網友好奇「台中捷運通車有什麼影響」，問題曝光後，掀起眾人熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，「台中捷運自11月16日展開試營運，並於12月19日正式通車，加上11月20日好市多北屯店也要正式開幕，原本外界不看好的捷運宅房價都大漲，各位怎麼看台中捷運通車的影響呢？」

貼文一出，多數人看好捷運開通後，台中的都市發展和交通壅擠會成長改善，「對於幾百萬人口的城市，這條捷運來的有點遲但是在進步中，至少去高鐵站終於不用開車，六日高鐵站也蠻塞的，加上台灣大道公車道就是穿心十字線路網」、「常去遠百和新光看電影購物，附近有捷運從烏日和北屯最遠兩端搭才15分鐘」、「搭捷運至少多一個交通選擇，也多少稀釋原先路面的壅塞」、「台中真的進步很多，捷運和公車74號其實都不錯」、「捷運+台灣大道公車系統就可以達到台中一半以上的景點附近」。

但也有人表示，「身為台中人，加上74號公車的發達，完全不會想搭捷運」、「只有一條線，沿途也沒什麼景點，搭乘慾望低」、「捷運都到不了我常去的地方，至少要三條以上架起路網串連，才能發揮作用」、「我也不會坐，我常去的地方沒有站點，百貨公司走路就會到」。

此外，也有不少網友討論到房價，「機捷特區跟單元12（重劃區），房價一定向上飆漲」、「單元12的房價不知道會不會繼續狂飆，那裡的透天別墅現在一坪35萬起跳」、「台中捷運G9新市政中心車站房價本來就高，現在可能又成長不少」、「對住綠線和台灣大道沿線的，交通變很方便，房價自然有所成長」。

台中捷運 PTT 重劃區

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