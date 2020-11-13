強化雙向轉診網絡機制 南投衛生局獲績效卓越獎

南投縣衛生局為改善病患一有問題就直奔至大醫院就醫的情形，積極落實分級醫療制度的執行，4年來推動雙向轉診網絡機制，及出院準備銜接長期照護與居家醫療服務，今年與台中市成立中區醫療網，獲衛福部頒發績效卓越獎，局長黃昭郎指出，明年起將展開第九期醫療網規畫，持續為南投縣民提供健康醫療服務。

南投衛生局指出，分級醫療概念為「大病看大醫院，小病看小醫院」。若非急性重症，希望民眾能先至鄰近的診所就醫，若需進一步至大醫院治療，再由診所轉診至地區醫院，希望能避免大醫院過度壅塞的情形，也讓小醫院能更落實家庭醫師的責任。

近年來中區醫療網已有初步成效，偏鄉醫療機構電子轉診平台使用，已建立暢通聯繫溝通管道後，今年度依居家治療聯結照護計畫，建立潛在個案服務模式，讓有醫療需求的個案，可就近媒合醫療機構進行居家醫療服務，進而獲得妥適照護，獲得衛福部的肯定，上午在日月潭教師會館獲頒績效卓越獎。