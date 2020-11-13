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沿海鹽害大反射鏡霧沙沙 彰化二林徵志工擦拭盼明鏡高懸

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮公所舉辦「2020擦亮二林新視界」擦亮道路反射鏡的徵求志工活動。圖／鎮公所提供
彰化縣二林鎮公所舉辦「2020擦亮二林新視界」擦亮道路反射鏡的徵求志工活動。圖／鎮公所提供

沿海地區鹽害較嚴重，反射鏡往往亮面變霧面，影響交通安全，彰化縣二林鎮公所今天徵求社團和鄰里社區志工，共同維護鎮內1036支反射鏡，給民眾安全回家的路。

二林鎮公所在鎮立圖書館地下室，舉辦說明「2020擦亮二林新視界」擦亮道路反射鏡的徵求志工活動。鎮長蔡詩傑表示，根據統計，在視線不良的路口裝置反射鏡，可減少發生30％交通事故，裝置反射鏡雖重要，但後續維護和整理更重要。

蔡詩傑說，他就任鎮長第一年想到政府人力有限，應透過徵集民力共同維護反射鏡，交代鎮公所建設課擬定相關辦法，提出了徵求獅子會、扶輪社、青商會、同濟會等公益社團及鄰里社區認養維護反射鏡，二林鎮有27里、10多個社區發展協會，若加上民間公益社團，一個月內就可以清潔鎮內所有的反射鏡。

二林鎮北平里里長詹金水表示，反射鏡不是沒擦亮，而是「擦不夠」，沿海反射鏡容易損壞，應積極更新和維修，此外，他觀察山區和沿海的反射鏡，山區的反射鏡較小，沿海的鏡面特別大，固然要讓用路人看清楚來車，卻也妨礙路口視線，希望按道路寬度設置適合的反射鏡。

今天說明活動約半數里長出席，復豐、西平的社區幹部到場，另有十多名社團代表與會，鎮公所建設課現場示範清潔步驟，按照口訣「噴、擦、擦」，不到10分鐘擦亮反射鏡。鎮公所希望鎮民自發性加入擦拭行列，同時結合各民間團體，一起「擦亮生命轉彎處的光明鏡」，讓「明鏡高懸」守護每位用路人的安全。

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