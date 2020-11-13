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獎勵優秀新生 中華醫大今頒發新生208萬入學助學金

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大校長曾信超（前排左三）偕同副校長等主管頒發208萬入學助學金給以優異成績入學的新生。圖／校方提供
中華醫大校長曾信超（前排左三）偕同副校長等主管頒發208萬入學助學金給以優異成績入學的新生。圖／校方提供

中華醫事科技大學為招收優秀學生，祭出加碼助學金獎勵，今年入學新生有17人獲得獎助金共208萬元，台中一中畢業的陳傳文放棄中國醫藥大學，選讀中華醫大醫學檢驗技術系，獲頒40萬元入學助學金，等於大學四年免學費，開心不已。

獲獎17人是醫檢系陳傳文、王慧瑜、蔡宛伶、林逸婕；製藥工程系蔡政廷；護理系林儀婷；視光系劉思齊、黃平凱、徐筱茵、鄧慈靜；環境安全衛生系薛筱妤；語言治療系劉懿霆、劉芳君、吳彥里、余茲筠、林柔瑄、劉彧如。獲頒金額從40萬元至4萬元不等。

中華醫大為吸引優秀學生，訂定高中生申請入學助學金和四技二專統測甄選及聯合分發入學助學金。高中生申請入學採學測成績級分計算，學測任選4科成績達40級分以上者入學可獲頒12萬元助學金，往上提高至52級分以上最高可獲頒40萬元入學助學金。高職生甄選及聯合分發入學採統測分數計算，統測成績580分以上者可獲頒4萬元助學金，往上提高至680分以上最高核發40萬元入學助學金。

校長曾信超向受獎學生表達恭喜祝賀，勉勵學生好好用功學習，以優秀成績入學，未來也能以優異的表現在社會嶄露頭角、榮耀母校。

獲40萬元的醫技系新生陳傳文，畢業於台中一中，原就讀中國醫藥大學的他，對化學及生物學有極大的興趣，嚮往醫學檢驗師的工作，因此選擇休學重新參加學測， 4科58級分。

他說，得知中華醫大醫技系創系悠久、師資陣容強，學校又提供優渥助學金，特地從中部南下就讀華醫醫技系，有40萬元助學金，等於就讀大學4年都免學費了，大大減輕家裡的負擔，家人和他都感到開心，未來也會好好用功，期許畢業後一舉考上醫檢師圓夢。

也是醫技系的王慧瑜，以學測4科50級分入學，獲頒24萬元入學助學金。港明高中畢業的她，也可以申請到國立大學就讀，但考慮未來的出路後，決定選讀可以學習到專業技能、畢業後工作和收入相對穩定的醫技系。王慧瑜也給自己訂了目標，希望畢業當年就通過國家醫檢師證照考，到醫療單位貢獻所學，服務病患。

中華醫大校長曾信超（後排右六）偕同副校長等主管頒發208萬入學助學金給以優異成績入學的新生。圖／校方提供
中華醫大校長曾信超（後排右六）偕同副校長等主管頒發208萬入學助學金給以優異成績入學的新生。圖／校方提供

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