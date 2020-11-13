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要出國卻拿不到檢測報告 這醫院自費急件檢驗全年無休

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院開辦全年無休自費急件檢驗服務，讓出國洽公的人能安心順利出境。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院開辦全年無休自費急件檢驗服務，讓出國洽公的人能安心順利出境。圖／台中慈濟醫院提供

新冠肺炎疫情尚未趨緩，台中慈濟醫院接獲不少人詢問因工作需出國，登機必備的新冠肺炎檢測報告期限恰好落在周六日的困擾。台中慈濟醫院急診科主任李冠儀表示，已開辦全年無休自費急件檢驗服務，讓出國洽公的人能安心順利出境。

台中慈濟醫院表示，目前多數航空公司或前往目的地國家大多須取得登機前72小時的檢測報告；少數國家則須取得登機前48小時檢測報告，才能登機或入境目的地國家。若無法在時限內取得報告，無法順利出國，不但延誤行程，也可能造成重大損失。

台中慈濟醫院急診科與檢驗科及相關單位攜手合作，提供「COVID-19自費急件檢驗」服務，周一至周日，一周七天，每天上午8時至晚上10時，可以在急診掛號後隨到隨採，24小時即可領取報告。急診科主任李冠儀表示，等於是全年無休提供服務，他強調如有特殊需求，必須當天領取報告，可於每天上午8時到9時至急診掛號採檢，當天下午6時即可領取報告，就可安心從容準備出國事宜。

李冠儀表示，這項服務在新冠肺炎疫情未停止前都會持續，不只全年無休，國定假日、連續假期甚至明年初的春節期間都提供服務。

台中慈濟醫院開辦全年無休自費急件檢驗服務，讓出國洽公的人能安心順利出境。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院開辦全年無休自費急件檢驗服務，讓出國洽公的人能安心順利出境。圖／台中慈濟醫院提供

新冠肺炎 慈濟

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