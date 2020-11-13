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砸2500萬改造大甲鐵砧山劍井遊憩區 明年6月完工啟用
台中市鐵砧山劍井遊憩區改善工程今日舉行開工典禮，工程已於10月開工，將別具特色的劍井傳奇故事融入遊憩新環境，並規劃歷史場景體驗廣場、彈性動態活動廣場及休憩賞景區等各項設施，預計明年6月啟用，將成為親子的好去處。
為了提升劍井遊憩區的休憩品質，台中市府觀旅局投入經費近2500萬元，施工將別具特色的劍井傳奇故事融入遊憩新環境，並規劃設計遊憩區各項設施，包括歷史場景體驗廣場、彈性動態活動廣場及休憩賞景區等，讓老、中、青都能使用空間設施，希望讓遊玩的民眾能在寓教於樂中體驗親子互動、聯繫家人間情感，帶動台中海線觀光人潮。
觀旅局長林筱淇表示，市府重視台中海線觀光發展，並積極推動大甲鐵砧山活化計畫，以歷史探索走廊、運動野營基地及景觀大草原為三大發展主軸，與鰲峰山成為台中的「海線雙丘」增添觀光遊憩新亮點，在改善工程中也規畫歷史探索走廊，結合國姓廟黑色板岩步道至國軍紀念公園及鄭成功塑像等區域，逐步打造歷史文化探索新區塊。
林筱淇說，鐵砧山是充滿歷史文化故事、適合親子休閒及運動觀光的風景區，更是在地人記憶中的特色景點，其劍井取水聞名全國，每逢端午佳節遊客聞名而來，成為當地知名的傳統習俗，屆時劍井遊憩區完工後，勢必吸引大批遊客來朝聖。
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