台中網美打卡超商開張了！志工今進駐中央公園遊客中心

台中市中央公園歷經近10年興建，預計下個月6日開幕，中央公園志工今天進駐網美打卡景點、太空艙造型遊客中心提供櫃檯諮詢及導覽服務，遊客中心委託民間機構蚨盈公司與全家便利商店集團今天也簽約進駐，吸引民眾拍照打卡。

中央公園遊客中心位於台中市西屯區中科路，提供櫃檯諮詢及導覽服務，包括交通指引、園區基本資訊、摺頁、餐食飲料、洗手如廁等，志工服務時間為早上9時到下午5時，下午5時以後，由隔鄰的全家超商提供「借問站」等服務。

台中市建設局長陳大田說，中央公園面積約67公頃，維護經費龐大，從今年1月起，對外招募志工，已培訓104名志工投入服務行列，10月份進駐遊客中心進行導覽諮詢及園區巡檢服務。

他指出，志工中不乏與水湳機場有共同回憶的在地居民，對公園未來有相當深刻期許，在園區內各自認養一棵樹或一個景點合照留念，許下諾言，相約在20年後要與同一棵樹及景點再次合照，不僅期待與中央公園一起成長，同時也一起見證中央公園未來20年的變化。