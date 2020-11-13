影／台中市長暖身？盧秀燕、蔡其昌同車試乘捷運不同框

台中捷運綠線11月16日正式試營運，台中市長盧秀燕今天與台中市議會議員進行最後視察。立法院副院長蔡其昌在兩天前首度表態，應加快鐵路環線、台中藍線快速架構，或許時間到了他要宣布參選台中市長。今天蔡也試乘中捷綠線，但並未與盧秀燕有交集，兩人同車，始終未同框。

盧秀燕今天8點50分與台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏及立委楊瓊瓔、台中市議會國民黨團議員們、市府一級局處長在上午9點搭乘中捷綠線，視察昨天首度開箱的高鐵台中站主題廁所，並了解沿線狀況。

盧秀燕表示，今天有兩節車廂，其中一節車廂邀中捷工程興建人員，他們長達超過11年時間在台中興建第一條捷運，功不可沒，做此溫馨安排，讓他們自己體驗成果。被問到副院長蔡其昌有意要參選台中市長，她只回答「謝謝」就上車。

立法院副院長蔡其昌約9點到場，前兩天他接受廣播專訪，被問到參選台中市長一事說「請盧市長趕快，大台中的藍線，兩年後就要選舉了，時間到了或許他就要宣布參選台中市長。」

蔡其昌說，今天他是來搭乘捷運體驗感受。被詢問為何不以台中藍線當參選政見？要拿前市長林佳龍的山手線當參選理由？蔡其昌澄清，從政主要目的是解決市民問題，他是希望大台中縣市縫合，要讓大眾運輸系統完整，一座城市若只有一條捷運，一定虧慘了，所以要把大台中路網建構完整。

蔡其昌說，過去從胡市長、林市長、盧市長已有綠線、藍線、台中環線、輕軌系統構想，應要一次架構完整，任何一條軌道運輸建設，少輒10年，若現在不動，未來可能要拖更久，現在有前瞻計畫，很難得中央政府有預算機會，「我只是擔憂、擔心，現在大家只看到捷運綠線好了，大家忘了藍線、環線、輕軌沒有做起來，綠線一定虧慘了，所以及早規劃一定是好事。」

媒體繼續詢問蔡其昌，若能當台中市長，可以加快多久？蔡其昌說，「我還沒有要宣布」，只是想強調，這件事這麼重要，市長不做，作為政治工作者是我的使命，只是在督促、希望台中縣市縫合，從此角度看待問題，希望盧市府能加緊腳步，像大台中環線一上任就說不做，一拖縣市縫合要更久。

盧秀燕希望鐵道環線能由中央補助，蔡其昌說，當時鐵路高架化，中央與地方沒有分配比例規定，前市長胡志強希望鐵路地下化，但經費太高，中央希望高架，中央買單；但到了前總統馬英九時，就有中央、地方就有分配比例，兩者歷史背景不同，胡、林都依規定規劃大眾運輸。