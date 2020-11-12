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社頭農遊芭樂季本周六日登場 吃美食來摸彩
彰化縣社頭鄉農會將於11月13、14日結合青農舉辦「社頭農遊芭樂季」活動，社頭鄉農會總幹事蕭浚二說，今年除了有龍眼乾評鑑、社頭鄉芭樂比賽，14日更有晚會邀請青農一起同歡，並交流如何成為百萬青農做經驗分享。
蕭浚二今天與多位社頭鄉青農為「社頭農遊芭樂季」活動宣傳，蕭浚二說，社頭鄉以生產芭樂和桂圓等作物為特色，14日評鑑是重頭戲，芭樂營養價值高，而用古老木材烘焙的桂圓烘焙製程費工又費時，也怕桂圓烘焙技術產生斷層，為延續桂圓加工產業，因此辦理了彰化縣第一次七鄉鎮81組龍眼乾評鑑，藉此讓縣內鄉鎮農友在桂圓烘焙技術上有良性競爭，進而提升桂圓品質，也讓青年族群來認識龍眼產業，為農村注入新活力。
其實社頭鄉農產多元豐富，今天彰化青農聯誼會社頭分會會長鄭豪榤也分享返鄉投入農業心得，他說，他從保險業轉業開始種菇，一種八年，前三年摸索期比較辛苦，要一次次的試驗才能成功，熬過去後，到了第4年就成為百萬青農，現在務農不能閉門造車，要大家一起學習交流，才能有進步。
青農蕭雅玲則是和丈夫一起轉業務農，經營東和樂活農場，一開始是假日農夫，後來為了家人健康才全職務農，他們不想用農藥，而是用自然農法種芭樂、香蕉、洛神等農產品。
「社頭農遊芭樂季」14日天除了有美食品嘗，手作DIY，農產品展售，還有童玩親子氣墊，更有網美心動的打卡牆打卡送好禮的活動，晚會則安排偶像藝人陳零九及小球等人表演，還有摸彩送好禮活動，盼吸引年輕人踏入農會認識產業。
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