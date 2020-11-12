台中捷運試乘經驗 風景飛逝莫名感動

從台中市府站到烏日高鐵站短短10分鐘車程（中間未停靠），有人足足等了30年。由於台中首條捷運下周一即將上路，台中捷運公司12日邀請媒體先試乘，體驗通車感受。預計下周試營運後，將有許多民眾湧至，免費搭乘體驗。中捷公司董事長林志盈表示，若人潮爆滿，會採取管制措施，以安全為第一。

對於北、高民眾而言，搭乘捷運已是生活的一部分，但對台中民眾來說，首次搭乘台中自己的捷運，心中大為感觸，試乘自下午2點從市政站出發。沿途約8公里多，中途不停靠10分鐘即抵達烏日高鐡站。雖然啟動時站立者有點不穏，也較顛波，但至少仍較搭接駁公車到高鐡站平穏許多。

中捷公司副總經理葉進財表示，正常停靠約15分鐘可從市府站到達烏日高鐵站，全缐從北屯總站到高鐡站約35分鐘。沿途可見平日開車經過的文心森林公園丶慈濟靜思堂丶中山醫學大學等，望著熟悉的建築街景，對台中終於有一條捷運感到一種莫名感動。

台中捷運董事長林志盈表示，捷運帶給市民行的便利，但基於女性乘客占了捷運乘客的6成，更要給女性最大的便利，更舒適的感受。中捷公司與民間企業合作，在捷運綠線終端兩站烏日高鐵站與松竹站規劃寬敞舒適的女廁，除了空間擴大、間數大幅增加，還有親子廁所。

捷運綠線起站20元，自高鐵台中站至台中市府站只要30元，全程18個站點，到終點站北屯僅50元。由於市府站位於台灣大道與文心路口，是台中市中心區，往返轉乘者眾，前往搭乘高鐵，一出高鐵捷運站就可直接轉搭高鐵，勢將成為重要轉運點。

林志盈籲請下周一起一個月免費試乘民眾，務必帶著電子票證進出捷運站，讓中捷公司便於統計人潮與捷運壓力測試。如果忘了攜帶電子票證，捷運站現場也會提供電子票證購買服務。

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