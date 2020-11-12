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美式賣場台中捷運站附近插旗 賣遊艇盼吸人氣

中央社 / 台中12日電

台中捷運綠線將通車，帶動沿線房地產與經濟發展，知名美式賣場近日將在捷運站附近開幕，推出遊艇、進口車等商品，希望吸引人氣。

中捷綠線全長16.7公里，設有18站，北起北屯區松竹路，經北屯路、文心路、文心南路、建國北路至高鐵台中站，除終點捷運台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及捷運大慶站也分別設有台鐵連通道方便民眾轉乘。

其中松竹站是北屯區唯一雙鐵共構站，緊鄰單元十二低密度住宅區與機廠捷運站，是高級住宅與商業區樞紐位置，美式賣場也選擇此區開設，商圈機能豐富。

好市多台中二店將於20日開幕，今天舉辦記者會宣布，將推出遊艇、進口車、名牌包等商品，希望吸引人氣。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，捷運北屯總站與高鐵台中站周邊都是新興開發區，過去公共建設較少，但捷運通車後，除政府增加公設，建商也都積極開發，從房地產與商業行為來看，已吸引許多居民移入，前景看好。

台中捷運 高鐵 房地產

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