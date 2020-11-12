影／取經日本蜜柑鯛　南投國姓試養「砂糖橘蝦」

南投縣國姓鄉青農郭大維不捨父母務農辛苦，經濟產值波動大，看準當地水質純淨，興起水產養殖念頭，去年著手試養，更取經日本「蜜柑鯛」概念，將砂糖橘與飼料混合餵養「砂糖橘蝦」，成功去除魚蝦土腥味，也為國姓開啟全新產業鏈。

37歲郭大維先前從事藝文工作，但見父母日益年邁，卻仍為了種植砂糖橘、咖啡等農作物，付出大量勞力，且常為起伏不定的農產價格心煩，因此返鄉協助務農，更因家鄉湧泉水質純淨甘甜，而有投入水產養殖的想法，只是過程卻不太順遂。

郭大維表示，與父母討論後決定著手養殖市場價格較不錯也穩定的泰國蝦，去年就在自家農場水塔旁空地弄了個養蝦池，並買進1萬隻蝦苗試養，未料，秋冬幾波寒流襲台，只怕冷不怕熱的泰國蝦被凍壞接連死亡，最後全軍覆沒。

「廢溫室變養蝦場，次級橘當飼料。」但郭不氣餒，為降低蝦隻遭遇寒害問題，他相中自家農場荒廢多年的溫室，利用現有棚架及塑膠布等設施改建成可以遮風避雨又擋寒風的養蝦場，他甚至還把自家栽種的砂糖橘也放進飼料內餵蝦。

他說，日本愛媛縣利用當地蜜柑成功養出「蜜柑鯛」，受消費者喜愛，而家中產銷砂糖橘，他便把賣相不佳的次級橘拿來養蝦，經不斷調整飼料和橘果比例，總算拌出蝦子喜愛的口味，而試養出來的「砂糖橘蝦」口感Q彈，且沒有土腥味。