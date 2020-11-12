東勢木瓜遭惡意破壞 警方調閱監視器以影追凶

男子劉逸威為照顧病父去年返鄉，承租大甲溪旁河川地栽種木瓜，日前遭人以刀將木瓜割下丟棄，棄置在地木瓜仍可食用但無法販售，劉男開放民眾撿拾，警方調閱監視器以影追人。

劉男去年7月，因父親檢查結果罹癌，他辭去市區廚師工作，返鄉就近照顧父親並學種水果。父子倆承租東勢區大甲溪畔的水利地，栽種了500多棵木瓜樹，但日前樹上結實累累的木瓜，竟遭人以刀割下棄置在地。

劉男指出，8日中午離開果園尚無異狀，劉父9日下午2時前來巡視果園，赫然發現木瓜遭人割下，遍地都是遭丟棄的木瓜，急得立刻報警。

東勢警分局接獲報案，果園位於水利地上，周邊僅有1支河川局所屬的監視器，出入果園也只有一條路，日前已行文要求調閱監視畫面，清查可疑人物，找出割木瓜的凶嫌。

劉男說，他和父親都沒有和人結怨，也想不出是誰惡意破壞木瓜園，時序進入木瓜成熟期，檢視地上遭丟棄的木瓜，有些青木瓜都還未成熟，以每台斤新台幣30元計算，初估損失約50萬元。

看著丟棄一地的木瓜，劉男心疼不已，他說，木瓜在丟擲過程中，果實受到撞擊已經受傷，未成熟的看不出來，但熟果傷痕明顯可見，品質不佳的木瓜他不能賣也不敢賣，開放果園讓民眾撿拾地上木瓜。果園昨天、今天開放，目前木瓜幾乎快被撿光。