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影／台中捷運下週試營運 五星級瑪莉公主風女廁超吸睛

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
台中捷運16日起開試民眾試乘一個月，今天開放記者試乘。記者黃仲裕／攝影
台中捷運16日起開試民眾試乘一個月，今天開放記者試乘。記者黃仲裕／攝影

台中捷運16日起試營運，開放民眾免費搭乘30天體驗，台中捷運公司與中友百貨聯手在捷運高鐵站與松竹站打造兩間五星級女性廁所，高鐵站走瑪莉公主風，整間廁所採用粉藍與粉紅交接，廁所內還擺設了梳化粧專用圓鏡，除了明亮的採光外，也用簡單的線條繪製圖樣，讓如廁也能兼具時尚。

松竹站採用博物館風格，入口玄關放置了比利時畫家古斯塔夫作品以及各式各樣的鏡子營造出藝術氛圍，廁所隔間以深藍與鮮紅交接，色彩強烈引人注目。

中捷公司董事長林志盈表示，根據統計，台灣搭乘捷運的乘客，女性達60％以上、男性30％左右，全線18站均以新的建築法規設計男女廁間1：5，市政府站、高鐵台中站女廁均有20間，北屯總站、松竹、文心中清、文華高中15廁所，能大幅減少公共場所女性排隊的時間。

捷運松竹站興建五星級女性廁所，採用博物館風格，廁所內有各項藝術品陳列。記者黃仲裕／攝影
捷運松竹站興建五星級女性廁所，採用博物館風格，廁所內有各項藝術品陳列。記者黃仲裕／攝影
台中捷運16日起開試民眾試乘一個月，今天開放媒體體驗。記者黃仲裕／攝影
台中捷運16日起開試民眾試乘一個月，今天開放媒體體驗。記者黃仲裕／攝影
台中捷運16日起開試民眾試乘一個月，捷運高鐵站興建五星級女性廁所，採用瑪莉公主風。記者黃仲裕／攝影
台中捷運16日起開試民眾試乘一個月，捷運高鐵站興建五星級女性廁所，採用瑪莉公主風。記者黃仲裕／攝影
捷運松竹站興建五星級女性廁所，採用博物館風格。記者黃仲裕／攝影
捷運松竹站興建五星級女性廁所，採用博物館風格。記者黃仲裕／攝影
捷運高鐵站興建五星級女性廁所，採用瑪莉公主風，有化粧鏡可供女性使用。記者黃仲裕／攝影
捷運高鐵站興建五星級女性廁所，採用瑪莉公主風，有化粧鏡可供女性使用。記者黃仲裕／攝影

台中捷運 高鐵

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