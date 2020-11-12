影／台中捷運下週試營運 五星級瑪莉公主風女廁超吸睛

台中捷運16日起試營運，開放民眾免費搭乘30天體驗，台中捷運公司與中友百貨聯手在捷運高鐵站與松竹站打造兩間五星級女性廁所，高鐵站走瑪莉公主風，整間廁所採用粉藍與粉紅交接，廁所內還擺設了梳化粧專用圓鏡，除了明亮的採光外，也用簡單的線條繪製圖樣，讓如廁也能兼具時尚。

松竹站採用博物館風格，入口玄關放置了比利時畫家古斯塔夫作品以及各式各樣的鏡子營造出藝術氛圍，廁所隔間以深藍與鮮紅交接，色彩強烈引人注目。