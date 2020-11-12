反對再有養雞場進駐 魚池東光村民縣議會陳情

南投縣魚池鄉東光村有7座養雞場，如今又有業者籌設，引發村民反彈，今天到南投縣議會陳情反對再有養雞場進駐。南投縣長林明溱說，鄉親未同意前，縣府不會核發畜牧場登記。

魚池鄉東光村位於水源保護區，也是日月潭國家風景區新興觀光村落，但當地卻已有7座養雞場，居民每天承受10多萬隻雞產生的雞糞味、羽毛、粉塵，如今又有大型養雞場籌設中，不滿的村民今天到南投縣議會表達反對訴求，縣議員謝明謀也對此質詢縣長林明溱。

謝明謀指出，為讓東光村民有乾淨環境，堅決反對許可新設大型養雞場，希望縣府聽見「村民不想和大型養雞場為鄰」心聲，不要犧牲好山、好水、好空氣，損害居民健康，若縣府不顧民意和東光村環境承載力，執意放行讓東光村再增加3萬到5萬隻雞，村民一定為保衛家園抗議，縣府用心經營的「觀光首都」形象恐受損。

林明溱表示，縣府將慎重考慮是否核發業者畜牧場登記證，今天許多鄉親到縣議會表達反對立場，「縣長絕不會頭腦笨笨」與鄉親對立，鄉親反對的事，他也不會同意，當地鄉親未在同意書上蓋章前，縣府決不會核發登記證，此事他可以「掛保證」。

另外，有議員關心觀光亮點建設規劃，林明溱表示，九九峰園區開發案已啟動，目前進行水土保持工程，園區細部規劃也緊鑼密鼓進行中，未來遊客可搭氦氣球升空欣賞九九峰特殊地質景觀，可望成為烏溪軸線觀光一大亮點，這項草屯指標建設政見力拚任內完成。

林明溱也表示，埔里鯉魚潭目前僅提供日間遊憩，效益有限，縣府研議打造夜間表演場域，引進大型聲光表演，再添觀光亮點；「松柏嶺天空之星」設計近完成階段，預計年底發包，2年內完工，為名間鄉松柏嶺風景區增添觀光亮點，也幫助商圈發展。