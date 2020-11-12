直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

台中捷運綠線11月16日起試營運，中捷公司今天下午先邀媒體試乘，「開箱」與中友百貨大在高鐵台中站、松竹站聯手打造的2座主題廁所。高鐵台中站主題是「瑪莉公主」、松竹站是「博物館」，試營運期間在主題廁所拍照、打卡可至中友百貨兌換撲克牌，但僅限量200份，想搶的民眾動作要快！

中捷公司董事長林志盈表示，根據統計，台灣搭乘捷運的乘客，女性達60％以上、男性30％左右，全線18站均以新的建築法規設計男女廁間1：5，市政府站、高鐵台中站女廁均有20間，北屯總站、松竹、文心中清、文華高中15廁所，能大幅減少公共場所女性排隊的時間。

今天媒體試乘從市政府站出發，一路直達高鐵台中站，沿途水安宮、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日8站均無停靠，記者能感受行車的穩定度、車輛爬升狀況。

沿線在「九張犁」坡度最高，中捷公司人員表示，這一段要跨過環中路高架，乘客可明顯感受到車輛爬升，穩定度還不錯，沿線因都有設置隔音牆，看不到寬敞的城市風景，只能透過車窗與隔音牆的透明玻璃，「微視」高樓林立的台中市，在接近高鐵台中站才無隔音牆。

中捷綠線一輛列車有2節車廂，均採無人駕駛，若有緊急突發狀況，會改人員手動駕駛，車廂前、後寬敞，讓輪椅族能停靠，粉紅色、綠色「馬卡龍座椅」活潑，一出高鐵台中站就是手扶梯上2樓，能轉乘台鐵、高鐵。

中友百貨的主題廁所曾躍上亞洲版時代雜誌，3年前還有英國網站票選入圍全球前10大特色，百貨企劃處經理簡聰政表示，高鐵台中站女廁營造「瑪莉公主」風格，松竹站是「博物館」，主題都只在女廁，還有補妝、梳妝空間。