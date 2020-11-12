好市多北台中店開箱 遊艇、瑞士1公斤金條首賣

好市多北台中店20日開幕，該公司今舉辦記者會，也首次對外公開其內部空間以及相關商品，其中包括遊艇、名牌包、瑞士PAMP鑄造廠的1公斤金條等都是台灣首賣。台灣好市多總經理趙建華也表示，因為看好中部消費實力，若有適當的地點仍會持續開1至2新店。

在台中市南屯的好市多台中店自開店以來，生意一直都很好，每到假日吸引大批人潮。趙建華今指出，該店有會員40多萬人，是目前全台業績最好的店，比起其他各店，業績好上30至40%。

他也透露，北台中店現已有3萬多人加入成為會員，是全台開店前招募會員人數最多的店，加上它配有加油站和賣場面積更大，預估未來每年營業額上看60億元，短期內還會超越原來的南屯台中店。

趙建華說，北台中店有地下一層、樓上四層，總樓地板面積13680坪，賣場面積超過3500坪，汽車停車位830個、機車停車位366個；汽車停車位比原台中店的680個還多，也是全台各分店擁有最多停車位的賣場，並設車位在席系統，可讓會員快速找到車位。