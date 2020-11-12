快訊

台鐵斷軌案懲處出爐！9人最高層級到局長 最重記過一次

牛肉麵節是用紐澳及本土牛 柯文哲：中央再耍陰就翻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多北台中店開箱 遊艇、瑞士1公斤金條首賣

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
好市多北台中店20日開幕，台灣好市多總經理趙建華預估未來每年營業額上看60億元，短期內還會超越原來的南屯台中店。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，台灣好市多總經理趙建華預估未來每年營業額上看60億元，短期內還會超越原來的南屯台中店。記者黃寅／攝影

好市多北台中店20日開幕，該公司今舉辦記者會，也首次對外公開其內部空間以及相關商品，其中包括遊艇、名牌包、瑞士PAMP鑄造廠的1公斤金條等都是台灣首賣。台灣好市多總經理趙建華也表示，因為看好中部消費實力，若有適當的地點仍會持續開1至2新店。

在台中市南屯的好市多台中店自開店以來，生意一直都很好，每到假日吸引大批人潮。趙建華今指出，該店有會員40多萬人，是目前全台業績最好的店，比起其他各店，業績好上30至40%。

他也透露，北台中店現已有3萬多人加入成為會員，是全台開店前招募會員人數最多的店，加上它配有加油站和賣場面積更大，預估未來每年營業額上看60億元，短期內還會超越原來的南屯台中店。

趙建華說，北台中店有地下一層、樓上四層，總樓地板面積13680坪，賣場面積超過3500坪，汽車停車位830個、機車停車位366個；汽車停車位比原台中店的680個還多，也是全台各分店擁有最多停車位的賣場，並設車位在席系統，可讓會員快速找到車位。

他說，好市多賣場提供4千多種商品，其中有5成是進口商品，且有多項會員專屬服務創造市場差異化。這次北台中推出的波蘭7人座遊艇、福特5人座皮卡，以及瑞士PAMP鑄造廠的1公斤金條等都是該公司全台各分店獨賣，其中遊艇是看好中部市場推出的嘗試之作，歡迎消費者前往。

好市多北台中店20日開幕，瑞士PAMP鑄造廠的1公斤金條是該公司全台各分店獨賣。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，瑞士PAMP鑄造廠的1公斤金條是該公司全台各分店獨賣。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設和商品首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設和商品首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，有20個結帳出口。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，有20個結帳出口。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，還配有加油站。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，還配有加油站。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，波蘭7人座遊艇是該公司全台各分店獨賣。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，波蘭7人座遊艇是該公司全台各分店獨賣。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，有名牌包是該公司全台各分店獨賣。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，有名牌包是該公司全台各分店獨賣。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，福特5人座皮卡是該公司全台各分店獨賣。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，福特5人座皮卡是該公司全台各分店獨賣。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設首次曝光。記者黃寅／攝影
好市多北台中店20日開幕，內部陳設首次曝光。記者黃寅／攝影

好市多 遊艇 瑞士

延伸閱讀

他辦好市多黑鑽卡爽拿2千回饋 網回推消費金額驚呼：大戶！

CP值高！好市多「神級三明治」媲美星巴克 網讚：熱烤更美味

好市多「全球最長黑色購物節」將登場！連7天開賣，清單列好準備買爆

好市多「冷凍豬肋排」重現餐廳味道 網一看狂喊：太邪惡了！

相關新聞

日月潭SUP立式划槳亂象不斷 台電日管處即將依法重罰

日月潭SUP立式划槳亂象不斷，日前業者不但違規帶遊客闖入限制活動水域，跟九蛙疊像合照，上周六伊達邵花火音樂會的夜晚，更放...

彰化企業進用身心障礙員工超額1200人 穩定就業到退休

私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上須進用身心障礙員工，彰化縣目前企業進用身心障礙朋友比法定應進用人數多出...

好市多北台中店開箱 遊艇、瑞士1公斤金條首賣

好市多北台中店20日開幕，該公司今舉辦記者會，也首次對外公開其內部空間以及相關商品，其中包括遊艇、名牌包、瑞士PAMP鑄...

后里馬場今年底委外展新風貌 議員批賤價出租

今年底，台中知名的「后里馬場」將有新風貌！以往由市府經營，年底改委託廠商，將以國際標準馬術競技場設施提供馬術競賽或表演、...

上班日辦捐血　彰化縣北斗鎮公所提前達標

今年新冠肺炎疫情影響捐血，彰化縣北斗鎮公所和鎮民代表會今天舉辦捐血活動，捐血車一早到鎮公所大門前，鎮長李玄在帶頭挽袖捐血...

縣長任期剩2年 林明溱：完成九九峰開發案兌現政見

南投縣議會總質詢，縣議員李洲忠今天表示，縣長林明溱任期還有2年多，未來的縣政重點有哪些、該如何落實。林明溱表示，希望優先...

彰化縣四大社會住宅三地點曝光 帶動房地產升值

內政部將在彰化市興建社會住宅，地方充滿高度期待，溪湖鎮、和美鎮也傳出社會住宅選定地點，立法委員陳素月也證實員林市也有社會...

打造健康安全校園 弘光科大獲國家職業安全衛生獎

弘光科技大學校長黃月桂昨日領取國家職業安全衛生獎勞動健康特別獎後表示，成為全國首家獲獎大學，感謝國家肯定學校致力於營造健...

機器人教英語！ 靜宜與南大攜手助博幼弱勢童學外語

機器人也可以教英語！由國立台南大學與廠商合作研發出「AI-FML雙語學習機器人」，今天在台中亮相，校方並將機器人與「AI...

台中沙鹿沙田路立體停車場動工 預計2022年完工

台中市沙鹿車站鄰近地區停車需求大，目前僅1處平面停車場汽車格47席，台中市政府交通局爭取中央前瞻計畫補助，將在沙田路、四...

水電工愛布袋戲偶投入百萬收集 家裡宛如展覽室

鹿港鎮民黃晉瑩從事水電材料業，從小喜歡看布袋戲的，收集了很多布袋戲偶，大大小小有2百多個，每個戲偶彩繪講究，甚至還有陰刻...

這校學生好幸福！6醫師+50醫療志工家長團助打流感疫苗

台中市烏日區的明道中學校長汪大久今天說，明道中學於在本月4、5日兩天接力完成5000名學生接種流感疫苗的任務，今年特別增...

熱門新聞

誇張！曾被譽全球「最美小徑」見晴古道人為垃圾竟成堆

前鎮瑞北夜市營業屆期 攤販臨時被告知「今是最後一夜」

2020光棍節結婚脫單 新北目前有238對登記結婚

環狀線首階吸轉乘 不如預期

70歲老校友荒煙漫草中找到校門…塵封41年 宜蘭土場國小重見天日

全球「最美小徑」 見晴懷古步道垃圾成堆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。