后里馬場今年底委外展新風貌 議員批賤價出租

今年底，台中知名的「后里馬場」將有新風貌！以往由市府經營，年底改委託廠商，將以國際標準馬術競技場設施提供馬術競賽或表演、私人馬匹寄養照顧、體驗騎馬，花博時的「花舞館」也改為農特產或花卉展覽，還招商納入餐廳、茶莊與冰品等，要創造地方新的觀光契機。

但議員今天審查預算時，也質疑委外OT的租金偏低，藍綠議員楊正中、陳政顯、陳淑華說：「完全是賠本生意！」中市觀光旅遊局長林筱淇表示，重點是在活化景點，注入更多活力，帶動地方觀光產業。

國民黨議員楊正中、陳政顯和民進黨陳淑華指出，市府將后里馬場委外，但廠商只支付每年權利金39萬， 固定租金收入207.5萬，但台中市府每年要繳房屋與地價是441萬，等於向廠商收取費用還難以扣抵稅款，「根本是賠錢生意」！

陳淑華質疑：「太便宜了吧？后里馬場連同花舞館，才租這些價錢？」陳政顯也批評：「這是半買半相送嗎？」最起碼收取租金要大於要繳稅，顯示觀旅局訂的標準未必合理，缺口恐近100萬元。

國民黨議員劉士州則為市府說話，表示節省下人事與管、修繕費用，還是划算，以今年1到6月人事與相關費用就花市庫643萬元，委外經營較符合成本。

林筱淇局長指出，除了固定租金，另有一項變動租金，按廠商的收入定出相對比例回饋給市府，等於廠商營運愈好租金也相對提高。

觀旅局並說明，今年底順利委外，馬場提供馬術競賽或表演、私人馬匹寄養照顧、體驗騎乘駿馬等；餐飲服務區與多家超商、餐廳、茶莊、冰品販售廠商研討，另引進無人販賣機與咖啡機。