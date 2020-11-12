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彰化企業進用身心障礙員工超額1200人 穩定就業到退休

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
富山精機廠股份有限公司從60年代就進用聽障人士，獲得縣府表揚。圖／彰化縣府提供
富山精機廠股份有限公司從60年代就進用聽障人士，獲得縣府表揚。圖／彰化縣府提供

私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上須進用身心障礙員工，彰化縣目前企業進用身心障礙朋友比法定應進用人數多出約1200位，其中富山精機公司從60年代就進用聽障人士，至今已有6員工一待就是2、30年，已順利退休，企業幫助身心障礙家庭維持正常生活，維持穩定收入。

富山精機廠1972年就進用第一名聽障員工，他的妻子、女兒現在也都在廠內服務，富山精機公司管理部經理許楚炘說，公司目前有13名身心障礙員工，第一個聽障員工進來當時只有17歲，因工作認真，後來介紹他的同學、家人進來也都適應良好，公司曾幫一名智能障礙員工適應工作，為他換了4個工作項目，後來發現他與人搭配組裝的工作最適合，現在也做了10多年，若當初就放棄就相當可惜。

許楚炘表示，公司內設有看板、標示方便員工辨識，吵雜環境一般員工無法忍受，聽障員工反而有優勢，大家個失其職，對公司都有幫助。

縣府勞工處指出，身心障礙者權益保障法規定，私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上，進用具就業能力之身心障礙者不得低於員工總人數1%，且不得少於一人，彰化中小企業多，達規模的私人業者目前約有不到20家未依規定進用，大都是因聘用空窗期，或危險產業，縣府針對未足額進用業者發函限期繳納差額補助費，每不足進用1人，每月需繳2萬3800元。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣府提報縣內超額進用身心障礙者的企業參加今年勞動部進展獎評比，共有11家機關獲得，佔全國獲獎比率高達23%，感謝超額進用的優質企業，提供就業機會並對身障員工照顧與提攜，讓他們成為公司的得力助手。

縣內今年獲獎廠商有「優等獎」的強宇企業有限公司，「一等獎」有富山精機廠股份有限公司及翔宇實業股份有限公司，「二等獎」有泰昇工業有限公司、許瑞興工業股份有限公司、錡興科技股份有限公司、彰山環保服務有限公司，以及公立單位秀水公所及花壇公所，另「優良事蹟獎」有泰昇工業有限公司及社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會。

勞動部

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