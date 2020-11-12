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上班日辦捐血 彰化縣北斗鎮公所提前達標
今年新冠肺炎疫情影響捐血，彰化縣北斗鎮公所和鎮民代表會今天舉辦捐血活動，捐血車一早到鎮公所大門前，鎮長李玄在帶頭挽袖捐血500cc，鎮代陳世凱響應也捐血250cc；台中捐血中心表示，預定80袋，下午兩點半鎮公所衝到79袋，成績相當不錯。
台中捐血中心每月7日、27日在彰化稅務局北斗分局前舉辦捐血活動，北斗鎮公所第一次主辦，又選在上班日，捐血中心預定目標80袋。有捐血習慣的鎮長李玄在今天上午率先挽袖，呼籲鎮民下午4點前抽空來捐血救人，也促進新陳代謝。
台中捐血中心表示，中區血庫安全存量不到7天，北斗鎮公所第一次辦理，協助紓解血荒，雖然選在上班日，但下午兩點半就有79袋，幾乎達標，可見鎮公所相當賣力宣傳。
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