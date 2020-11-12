縣長任期剩2年 林明溱：完成九九峰開發案兌現政見

南投縣議會總質詢，縣議員李洲忠今天表示，縣長林明溱任期還有2年多，未來的縣政重點有哪些、該如何落實。林明溱表示，希望優先推動九九峰開發案，這是他競選政見，希望能在2年內盡快完成，兌現和縣民的承諾，也重振台14線沿線觀光。

李洲忠說，林明溱縣長勤走基層，對13鄉鎮市建設需求相當瞭解，也努力提升觀光、改善偏鄉道路，獲得縣民肯定。縣長任期剩2年多，未來縣政推動方向是什麼？只要是好的建設政策，議會會全力配合，讓縣政推動更順利。

林明溱說，草屯鎮九九峰開發案是他的競選政見，是他想優先完成的建設，九九峰園區已請廠商規畫完成水土保持計畫，他希望先推出氦氣球高空觀光，除了經濟效益大回收成本快，也希望快速提升九九峰知名度，九九峰周邊還有企業投資的鳥園、可愛動物世界，逐一完成後就能串連成觀光帶，讓草屯蛻變為觀光大鎮，重振中潭公路沿線觀光。