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縣長任期剩2年 林明溱：完成九九峰開發案兌現政見
南投縣議會總質詢，縣議員李洲忠今天表示，縣長林明溱任期還有2年多，未來的縣政重點有哪些、該如何落實。林明溱表示，希望優先推動九九峰開發案，這是他競選政見，希望能在2年內盡快完成，兌現和縣民的承諾，也重振台14線沿線觀光。
李洲忠說，林明溱縣長勤走基層，對13鄉鎮市建設需求相當瞭解，也努力提升觀光、改善偏鄉道路，獲得縣民肯定。縣長任期剩2年多，未來縣政推動方向是什麼？只要是好的建設政策，議會會全力配合，讓縣政推動更順利。
林明溱說，草屯鎮九九峰開發案是他的競選政見，是他想優先完成的建設，九九峰園區已請廠商規畫完成水土保持計畫，他希望先推出氦氣球高空觀光，除了經濟效益大回收成本快，也希望快速提升九九峰知名度，九九峰周邊還有企業投資的鳥園、可愛動物世界，逐一完成後就能串連成觀光帶，讓草屯蛻變為觀光大鎮，重振中潭公路沿線觀光。
另外，中寮鄉環鄉道路、埔里鎮福興溫泉區、名間鄉也要設置新的景觀點，同時在南投市永興里開發10公頃的露營區，兩年時間很快，這些計畫能否全部完成他也不知知道，但他會和縣府團隊全力衝刺，希望能為南投縣創造亮麗的觀光建設，帶動南投經濟發展。
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