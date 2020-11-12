彰化縣四大社會住宅三地點曝光 帶動房地產升值

內政部將在彰化市興建社會住宅，地方充滿高度期待，溪湖鎮、和美鎮也傳出社會住宅選定地點，立法委員陳素月也證實員林市也有社會住宅預定地，周邊地價因此蠢蠢欲動；縣政府工務處表示，內政部營建署將在縣內多個市鎮建造社會住宅，還在評估地點，除了彰化市，其餘市鎮未定案。

彰化市社會住宅地點明確，就在國立彰化師大旁邊的軍事用地，面積約0.5公頃，將興建12樓、266戶公寓。工務處表示，社會住宅只租不賣，租期30年，通常租金低於市場行情，如有特殊身分申請補助，優惠租金大概是一般的六折。

地方熱烈期待政府建造社會住宅，制衡飆漲的房地產價格。溪湖鎮社會住宅地點落在廣停六，毗鄰湖西國小，鎮公所今年在這裡舉辦祈安大法會。地方人士指出，廣停六「很乾淨」，不同於市區最近大規模建造的公設用地先前是公墓，要蓋社會住宅的消息傳出後，帶動湖西國小一帶房地產價格，目前公寓華廈每坪16至17萬元，未來有成長10%的空間。

和美鎮鄰近彰化市，隔著大肚溪與台中市相望，不但市鎮交界處房地產平穩上漲，進出台中市的跨溪大橋一帶土地也飛漲。在和美鎮親綠人士努力爭取之下，社會住宅落點可能在和美鎮老人會旁邊公園用地，面積約500坪，建造100戶社會住宅，期待能在和美區樹立政績，突破選舉盲腸。

員林市確定也有社會住宅，立法委員陳素月說，營建署還在選址，目前不便公布，確定後會告訴大家。地方人士表示，員林市地價不便宜，預定地不在184公頃，應該會在市郊的公有地，消息傳開後，舉凡有希望成為社會住宅的公設地周邊房地產升值潛力都被看好。