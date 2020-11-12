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打造健康安全校園 弘光科大獲國家職業安全衛生獎

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
弘光科大校長黃月桂(右)從行政院副院長沈榮津(中)手中領取國家職業安全衛生獎。圖／弘光科大提供
弘光科大校長黃月桂(右)從行政院副院長沈榮津(中)手中領取國家職業安全衛生獎。圖／弘光科大提供

弘光科技大學校長黃月桂昨日領取國家職業安全衛生獎勞動健康特別獎後表示，成為全國首家獲獎大學，感謝國家肯定學校致力於營造健康、安全、快樂教育場所的用心。全校一起力行節能減碳，打造永續綠色校園，師生更運用所學深入社區偏鄉服務，落實大學社會責任，將於11 月18日再獲頒TCSA台灣永續大學績優獎。

黃月桂指出，學校秉持社會責任、永續發展、邁向國際的願景，10年前便訂定安全衛生政策，推行職業安全管理，降低校園環境設施及教學活動危害風險，同時訂定健康管理促進計畫，每年安排健檢，每周提供2次校醫門診及諮詢，也開辦教育訓練及紓壓課程，讓教職員在優質的環境下工作，透過災害防救演練、住宿安全審查，提供學生安全的學習環境及居住空間。

黃月桂舉例，衛生保健組推動「不復胖獎比賽」，鼓勵學校師生揪團減重，養成好的飲食與運動習慣，為了讓減重成功的師生能夠維持，還提供獎品當獎勵，有教職員參加後不僅減重成功，甚至高血壓、糖尿病的藥都慢慢不用再吃，另外也舉辦微登山輕旅行、活力健康運動班、藝術創作紓壓班等健康管理課程。

除了在安全衛生上獲得勞動部肯定，學校在永續經營上更不遺餘力，台灣永續能源基金會(TCSA)日前公布，弘光科大是私立科大中唯一獲得台灣永續大學績優獎及報告書金獎的大學，並在大學社會實踐(USR)計畫永續方案獲得3個獎項，「中部沿海地區敏感族群環境品質關懷計畫」、「台灣化妝品安全管控與產業升級之平台建置」為銀獎，「長照弘情-自立樂活攜手『弘』轉人生」為銅獎。

黃月桂說，弘光獲得台灣永續大學績優獎，學校財務穩健，畢業生就業率85%，產學合作家數157家，再生能源使用佔6.85%，去年降低用電量3.61%、節水量1萬9700度。22系科師生也深耕社區、服務偏鄉、傳愛國際，去年1年投入志工服務6156人次。

弘光科大推動不復胖獎比賽，鼓勵師生揪團減重、運動紓壓。圖／弘光科大提供
弘光科大推動不復胖獎比賽，鼓勵師生揪團減重、運動紓壓。圖／弘光科大提供
弘光科大師生深耕社區投入志工服務。圖／弘光科大提供
弘光科大師生深耕社區投入志工服務。圖／弘光科大提供

減重 健康管理

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