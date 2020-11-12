大甲媽祖遶境暖身 顏清標宣布明年主題「承諾」
大甲媽祖國際觀光文化節每年推出各項活動介紹媽祖文化，大甲鎮瀾宮今天在廟埕舉辦大甲媽Bobi Run宣傳活動，董事長顏清標也宣布明年9天8夜遶境進香活動的主題為「承諾」。
鎮瀾宮今天上午在廟前廣場舉辦「大甲媽Bobi Run十週年暨文化節活動宣傳記者會」，主辦單位以古典樂器演奏流行歌曲，在悠揚樂聲中揭開記者會序幕。
今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，大甲媽祖9天8夜遶境活動延後85天舉辦，最後仍順利完成。大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天宣布，明年遶境活動的主題為「承諾」。
他說，「承諾」兩個字好寫、好講，但做起來很困難，要一一克服難關完成，人要講信用，承諾了就是要做完而且要做好。
鎮瀾宮即將開始籌備明年遶境活動，接下來逐一拜訪各個參與遶境進香活動的宮廟。顏清標說，遶境人數一年一年增加，今年因疫情關係延後，明年疫情過後將盛大舉辦，祈求媽祖庇佑台灣安全、世界安全，疫情趕快撲滅。
大甲媽祖國際觀光文化節每年推出各項活動介紹媽祖文化，包含大甲媽Bobi Run、大甲媽嫁女兒以及街舞比賽等，透過活動介紹媽祖文化。
副董事長鄭銘坤表示，透過健康、多元的周邊演藝活動推廣媽祖文化，進而帶動周邊的觀光，讓更多年輕人認識傳統美的事物。
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