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機器人教英語！ 靜宜與南大攜手助博幼弱勢童學外語

聯合報 / 記者張明慧／即時報導
台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享雙語學習機器人學習成果。圖／靜宜大學提供
台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享雙語學習機器人學習成果。圖／靜宜大學提供

機器人也可以教英語！由國立台南大學與廠商合作研發出「AI-FML雙語學習機器人」，今天在台中亮相，校方並將機器人與「AI-FML人機共學」書籍版稅全數捐贈「博幼基金會」，讓偏鄉、弱勢的博幼孩童可優先享用新科技。

博幼基金會董事長唐傳義，也是靜宜大學校長，他感謝南大與廠商善舉，讓資源缺乏的博幼孩童能與先端科技教育整合；他指台灣在培育精英同時，也應協助資源缺乏的孩童，為教育貢獻。

此由國立台南大學「知識應用暨網路服務研究中心」與合作廠商研發「AI-FML雙語學習機器人」；台南大學資工系教授李健興說，這是科技部「數位經濟計畫AI分項及產學合作計畫」，與女媧創造、慶奇及心統等科技公司共同研發雙語學習機品人，此是符合美國電機電子工程師學會標準，目前已導入台南市及高雄市多所學校，中小學生使用逾8萬人次。

另今年9月出版「AI-FML人機共學」一書，台南大學今也該書版稅全數捐贈博幼基金會，讓孩童可與AI雙語機器人共同學習，提升語言競爭力。

唐傳義指出，未來是「人機共學」時代，此次南大團隊提供教材、缐上學習軟體及書籍等，多家廠商與出版社也共襄盛舉，幫助偏鄉弱勢學生學習，弭平城鄉的英文數位落差。

博幼基金會長期關注台灣偏鄉教育，透過教育改變孩子的人生；唐傳義表示，博幼基金會成立18年來，與靜宜大學緊密合作，針對學習資源不足孩子編纂合適的英文教材，並設計英文單字、文法等線上學習資源，也無償提供社會大眾使用。此次攜手南大與廠商，進一步將現有英文學習資源導入AI-FML機器人，可整合課本、線上與AI，大幅提升學習效益。

台南仁德國小與高雄東光國小學生今也到靜宜大學分享學習成果，孩童答對題目，機器人會再進階規劃較難問題，若一直答錯，會設定為較簡單的題目，藉此瞭解應答者的「能力值」。

台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享雙語學習機器人學習成果。圖／靜宜大學提供
台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享雙語學習機器人學習成果。圖／靜宜大學提供
靜宜大學、國立台南大學與廠商攜手，協助「博幼基金會」孩童提升英文學習效益。圖／靜宜大學提供
靜宜大學、國立台南大學與廠商攜手，協助「博幼基金會」孩童提升英文學習效益。圖／靜宜大學提供
靜宜大學、國立台南大學與廠商攜手，協助「博幼基金會」孩童提升英文學習效益。圖／靜宜大學提供
靜宜大學、國立台南大學與廠商攜手，協助「博幼基金會」孩童提升英文學習效益。圖／靜宜大學提供
台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享雙語學習機器人學習成果。圖／靜宜大學提供
台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享雙語學習機器人學習成果。圖／靜宜大學提供
台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享雙語學習機器人學習成果。圖／靜宜大學提供
台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享雙語學習機器人學習成果。圖／靜宜大學提供

AI 偏鄉教育 靜宜大學

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