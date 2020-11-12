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日月潭SUP立式划槳亂象不斷 台電日管處即將依法重罰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供

日月潭SUP立式划槳亂象不斷，日前業者不但違規帶遊客闖入限制活動水域，跟九蛙疊像合照，上周六伊達邵花火音樂會的夜晚，更放縱遊客划SUP到日月潭限制水域看煙火，對此，水域主管單位台電公司指出，已明顯違反規定將報請水利署依水利法54-1條處罰，同時日管處也可依違反《發展觀光條例》，最重可處1萬以上至15萬元的罰鍰。

觀光船業者反映，上周六11月7日晚間，伊達邵碼頭舉辦花火音樂會，當駕駛遊艇載遊客前往潭面夜間觀賞花火時，沒想料到航道上竟有點點光點，竟是30多位SUP玩家戴頭燈夜划，旁邊還有一艘鴨子船；連同日前有立槳業者帶遊客越界划往九蛙雕像拍照留念，不禁大罵誇張，一點都不怕被船撞到。

南投縣觀光處處長陳志賢聞知違規情形後，立刻與日管處溝通，承諾月底前，將協請主管單位台電及日管處三方共同研商對策，針對有關日月潭水域安全相關管理問題，將委託專業單位評估具體對策，並盡快拿出作為。

觀光處並表示，日月潭是國內重要的多功能水庫，目前水域管理歸台電，水面活動管理是日月潭國家風景區管理處，觀光船監理主管機關是交通部航港局，而潭區列管的無動力小船、浮具約232艘，則由南投縣政府監理，表示一個水域的管理單位非常複雜。

日管處表示，日月潭近年推廣多元水上運動，包含獨木舟、電動腳踏船、SUP立式划槳，依規定得在日月潭風景區管理處劃定的非動力遊憩水域活動，包括水社到月牙灣的月潭、伊達邵附近的磐石，及朝霧、聖愛水域等；其餘潭面水域則是遊艇的航道，或是台電公司水力發電的進、出水口等重要設施，因此不開放。

管理課長曾惠瑜表示，目前與台電將協同警方配合加強現場臨檢稽查，若SUP玩家在非動力遊憩水域範圍外活動，雖已違反《發展觀光條列》可處1萬以上、至15萬元以下罰鍰，初期先以勸導為主，明年元月起違規者將開罰。

SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供

日月潭 台電 遊艇

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