台中沙鹿沙田路立體停車場動工 預計2022年完工

台中市沙鹿車站鄰近地區停車需求大，目前僅1處平面停車場汽車格47席，台中市政府交通局爭取中央前瞻計畫補助，將在沙田路、四平街新平巷口興建地上7層、地下1層的沙田路立體停車場，預計2022年5月下旬完工，提供186席汽車位及92席機車格，解決當地停車問題。

台中市長盧秀燕今日出席沙田路立體停車場動土典禮，盧表示，沙田路立體停車場為一棟地上7層、地下1層的建築物，附近有市場、醫院、車站等，停車需求大，未來興建完成可改善當地停車問題，帶動地方繁榮。她感謝交通部補助，也感謝市議會支持預算，市府將持續努力，讓台中交通更加完善。

台中市副議長顏莉敏說，該停車場工程歷任2任市長，4任區長終於在今天開工動土，施工期間會有些許不便，請民眾見諒。

前立委顏寬恒說，過去有許多民眾反應，在沙鹿市區停車空間一位難求，民眾違停遭舉發的事件層出不窮，雖鄰近有光田醫院及沙鹿農會停車場，仍不足消化停車需求，也造成附近私人停車場停車費高漲，徒增民怨，期待停車場落成後能有效改善鄰近地區的停車問題。

交通局表示，沙田路立體停車場工程基地位於沙鹿區沙田路、四平街新平巷口，鄰近土地分區使用型態主要為商業及住宅用地，考量沙鹿車站、光田醫院及沙鹿公有零售市場停車需求，但目前僅有1處平面停車場，不敷使用，因此興建立體停車場回應地方需求。