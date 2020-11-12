水電工愛布袋戲偶投入百萬收集 家裡宛如展覽室

鹿港鎮民黃晉瑩從事水電材料業，從小喜歡看布袋戲的，收集了很多布袋戲偶，大大小小有2百多個，每個戲偶彩繪講究，甚至還有陰刻落款，精緻華麗的偶頭、戲服、冠帽琳瑯滿目，家裡宛如小型展覽室。

45歲黃晉瑩收集布袋戲偶10多年，第一個戲偶是因鹿港從事神像雕刻的朋友釋出，他進而開始蒐藏，為更了解戲偶工藝，上網結識志同道合的戲偶界同好，不僅有台灣師傅製作的戲偶，還擁有從中國北京跨海來台的作品，黃晉瑩也添購2百多件戲服，可自行為戲後搭配裝扮。

台灣傳統布袋戲使用的戲偶頭，主要來自泉州「花園派」、「塗門派」及台灣的阿森頭，黃晉瑩說，最珍貴的一個偶頭是花園派的女子頭像，五官精緻，看起來像是富家千金，偶頭背面有陰刻簽名，證明出自花園派師父的作品，女子頭像光是編髮就需要6千元，整尊頭像要價2萬元，這幾年投入了百萬收集戲偶，相當瘋狂。

黃晉瑩收藏的戲偶種類繁多，包括媽祖、千里眼順風耳、雷公、四海龍王、太子爺、各種神明、將軍等，廟會時以宴桌方式擺設出來非常吸睛，鹿港鎮長許志宏今天前往參觀，他指出，布袋戲偶類似於歐美人喜愛的芭比娃娃，可以有不同造型的穿戴，戲偶的戲服都是「訂製款」，每件都是人工刺繡，自然身價不斐。