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這校學生好幸福！6醫師+50醫療志工家長團助打流感疫苗
台中市烏日區的明道中學校長汪大久今天說，明道中學於在本月4、5日兩天接力完成5000名學生接種流感疫苗的任務，今年特別增加6家長醫生志工的協助，並動用近50多位有具醫護專業背景的志工家長協助，從醫師諮詢、整隊、量測體溫、控制動線及安撫學生，儼然是醫療志工家長團，協助學生井然有序地圓滿完成。
汪大久說明，明道中學志工家長約240人，其中健康中心志工有40多位，大部分都有醫護相關經驗，每天中午及週二朝會升旗時間，還有執業醫師家長志工駐校，提供醫療諮詢服務，讓全校親師生能夠在安全、便利的環境，保持身心靈健康。
汪大久指出，今年因應全球疫情，以及對流感疫苗的各種疑慮，特別由志工家長蔡牧樵醫師率領多位志工醫生，包括健康中心的阮春閔醫師、吳俊衍醫師、江奇璋醫師、林國寅醫師、黃纓雰醫師等大力支援，提供學生接種前專業諮詢。
蔡牧樵說，此次施打工作團隊特別安排有經驗的資深小兒科專業醫師，以及與有醫護背景的志工家長協助，提升防護、動線安排服務品質。
阮春閔分享，八年前因學校健康中心志工人力短缺，毅然決然加入志工行列，積極推動每日中午時段有醫師志工家長排班駐診。未來召集更多醫師家長投入，以2周輪班制為目標，減輕志工服務的負擔。
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