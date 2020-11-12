台灣攝影和日本手工紙結合 呈現南投縣自然人文之美

當古老手工紙技藝與現代攝影相遇，懷舊、創新揉合出的藝術讓人有全新視覺感受，第五屆手工紙玉富文化風景攝影展即日起在南投縣文化局藝術家資料館展出，14日下午將舉辦開幕展，以南投縣山岳、人文自然以及日本禪文化為主題，透過手工紙攝影獨特表現，讓不同文化進行交流，也將南投自然人文之美推向世界。

手工造紙是古老技藝，經由工藝師不斷地研發與改良，手工紙能夠更深刻的表現攝影作品，動人心魄，寧靜中的溫和，質樸而悠遠。透過手工紙攝影獨特的藝術表現，讓觀賞者感受到古老與現代文化的美麗和神秘。

新冠肺炎疫情依然嚴峻，但藝術文化交流不受影響，南投縣藝術家攝影協會和日本山和自然寫友會共同辦理「手工紙玉富文化風景攝影展」仍依原訂時程舉行，首場更選在南投舉行。

南投縣文化局表示，希望透過不同的藝術表達，傳遞美善環保、和平的人文精神，手工紙不僅是一種藝術材質，也代表著不同的文化特色，舉辦手工紙攝影展讓不同的文化可以交流合作，在生動的攝影作品中，看到藝術跨越不同國界的表現。