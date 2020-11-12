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中彰區域觀光聯盟成立 参山處長：我們有經費

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
参山管理處長柯建興(右)宣布中彰區域觀光聯盟總召由全國大飯店副董事長柴俊林(左)擔任。記者黃寅/攝影
参山管理處長柯建興(右)宣布中彰區域觀光聯盟總召由全國大飯店副董事長柴俊林(左)擔任。記者黃寅/攝影

交通部觀光局參山國家風景區管理處為推動台中市、彰化縣的觀光產業發展，上午成立「中彰區域觀光聯盟」，同時推舉出由全國大飯店副董事長柴俊林擔任總召集人。

包括林務局東勢林管處、南投林管處、水保局台中分局、南投分局及中彰地區60餘個觀光產業公協會負責人都加入聯盟。

交通部觀光局林信任指出，會成立此聯盟是交通部長林佳龍8月舉辦「中彰觀光圈產業交流座談會」後，在聽取觀光業建言後，指示以參山處為平台成立，以促成中彰觀光圈的產業聯盟跨區整合，並將旅遊帶的食、宿、遊、購、行等相關產業資訊整合在同一平台。

平台著重在盤點資源，加強觀光旅遊設施與相關服務整備，以提供優質遊程、參加國際旅展，吸引國際觀光客來台旅遊。還包括「觀光發展建構計畫/品牌整合發展計畫之前置作業」、「產業風格形塑」及「行銷推廣」等三面向來執行。

林信任強調，會帶領業者從國旅熱走向海外旅遊。

参山處長柯建興致詞時也明白指出，這個聯盟和其他民間聯盟不同之處在於它有經費而且是由参山管理處這個政府單位來進行，「當大家的靠山」而且聯盟會一直做下去，不會中途停止。

據了解，参山處已準備3千萬元做為未來推動相關工作的輔導費用。

参山管理處長上午成立中彰區域觀光聯盟。記者黃寅/攝影
参山管理處長上午成立中彰區域觀光聯盟。記者黃寅/攝影
交通部觀光局副局長林信任致詞說，未來要帶領業者從國旅熱走向海外旅遊。記者黃寅/攝影
交通部觀光局副局長林信任致詞說，未來要帶領業者從國旅熱走向海外旅遊。記者黃寅/攝影

觀光局 國家風景區

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