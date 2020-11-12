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南投警方進行校安檢測 清點校園通學步道安全
校園安全是南投警方的重要工作，重新檢視轄區內各校園周邊監視設備狀況後，近來發現通學步道有路燈損壞情形，加上多處校園內的角落需警方協助巡查，集集分局與轄區校方已展開訪視聯繫及執行校安檢測，同意增加巡邏班次，加強校園安全維護。
集集分局在與學校、家長會召開「校園安全防制工作座談會後，重新檢視轄區內各校園周邊監視設備，同時於校園角落、學生宿舍增設巡邏箱巡簽，目前初步發現有通學步道夜間照明不足，已通知鎮公所處理中，完善學校師生上下學交通建置安心走廊，由警方與學校指定負責人員建立聯絡名單及成立社群網路平台。
同時主動聯繫轄內衛生所，蒐集過濾轄內精神病患者或曾犯妨害性自主罪、擄人勒贖等治安顧慮人口資料，針對學生易聚集場所，於深夜及假日加強盤查可疑人士，消除治安死角，對於校外逗留或落單學童加以關懷，形成層層學生安全防護網，以防憾事發生。
集集分局長張澤銘表示，警方暢通學校聯繫管道，將持續不斷的嚴密勤務部署、強化情資預警及犯罪偵防、以及加強學生上下學的交通安全疏導，讓學生們有一個安心就學、安全無慮的生活及就讀環境。
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