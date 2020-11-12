影／南投東光村養雞10萬隻 居民議會抗議養雞場惡臭

南投縣魚池鄉東光村有7座養雞場，雞隻數量超過10萬隻，雞糞惡臭和羽毛粉塵讓環境變調，今年又將新設大型養雞場，讓居民難以忍受，今天上午到南投縣議會陳情，反對增設養雞場，縣議員謝明謀要求縣府應為環境和縣民健康把關，南投縣長林明溱承諾，會和縣民站在一起，除非鄉親同意，否則縣府不會核准畜牧場登記。

為了反對大型養雞場，30多名東光村民趕到南投縣議會陳情抗議，南投警分局為避免意外，也在議會布置大批警力，經過謝明謀協調，東光村民同意不拿出布條抗議，改到議會旁聽，由謝明謀代表東光村民，向縣政府表達反對養雞場立場。

東光村民吳建龍說，東光村位在水源保育區，也是日月潭國家風景區內，村民有5千多人，原本配合國家觀光政策，轉型為農村生態旅遊，但村內卻設有7座養雞場，養雞數量超過10萬隻，雞糞惡臭、羽毛、粉塵，讓東光村好山好水變調，現在又要在村內設置大型養雞場，預計再增加3至5萬隻雞，會讓環境進一步惡化，居民每天生活在惡臭、骯髒的環境中，一致拒絕和高汙染大型養雞場為鄰，希望縣府不要同意養雞場設置。

謝明謀說，新設的養雞場飼養種雞，平均飼養期長達18到24個月，對環境的衝擊更大，居民已經有400多人連署，南投縣號稱「觀光首都」就應避免高汙染產業，讓居民可以安心生活。