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台中同志遊行14日登場 溫嵐李佳薇擔任彩虹大使

中央社 / 台中12日電

由中部性別團體舉辦的2020台中同志遊行，將於14日下午在台中火車站登場，主辦單位今天表示，藝人溫嵐及李佳薇將擔任彩虹大使，歡迎大家來遊行認識多元性別議題。

在遊行登場前夕，中部大腳小腳親子共學團、台中暖蛇自學家庭、小民參政歐巴桑聯盟與性少數族群的朋友及中部性別團體，今天都現身在台中市政府，對中部的親子家庭發出邀請、歡迎大家在14日來到親子共學的攤位，不僅為家庭分享性別相關的繪本，也可以小手大手組成親子大隊一起走入遊行裡。

台中性別團體等也對台中市政府提出性平工作要積極的訴求，包括改善性別友善的公共空間不足、應盡速設立台中市性平辦公室、應落性校園內的性平教育等。

同志遊行主辦單位也提醒想要參加的民眾，今年因疫情影響，入場前需填寫實名制表單，口罩需自備且全程戴，若有發燒呼吸道不適或其他身體不適症狀，可在粉絲專頁觀看直播，用任何形式參與都很歡迎。

親子 同志遊行 台中市

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