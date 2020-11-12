鐵道文化展台中登場 呈現跨越百年時空文物

台中縣文化基金會在今天國父孫中山誕辰紀念日舉辦「2020鐵道文化展」，展出跨越百年時空的鐵道文物，主辦單位盼能藉由鐵道展追尋國父孫中山立志興建鐵路的過程。

台中縣文化基金會董事長林敏霖扮演鐵路列車長，為鐵道文化展揭幕，他說，這項展出結合半線道鐵道文史工作室共同辦理，希望帶領大家穿越時空緬懷國父致力開創鐵道建設。

身兼中國國民黨台中市黨部主委的林敏霖指出，鐵道文化的核心價值是感恩與傳承，感恩是讓下一代知道上一代的「創業維艱」，因為有昨日的辛苦，才有今日的享福，傳承是讓這些動態與靜態的鐵道古蹟被珍惜與保存，讓飲水思源的精神成為鐵道文化的終極意義。

半線鐵道文史工作室總幹事馬昌宏指出，現場展出約200件跨越百年的鐵道文物，其中年代大約1920年到1930年的火車站牌，是他在整理老家時發現的，由於他的爺爺曾是火車站長，猜想是爺爺收藏的。

本身是鐵道迷的馬昌宏表示，展示的鐵道文物包括蒸汽火車及台糖小火車的零組件、鐵路號誌燈、臂木式號誌機等，這項展覽最特別的是與國父做聯結，歡迎鐵道迷前來參觀。

林敏霖表示，當年莒光號列車開行之初，台鐵特地擷取國父孫中山墨寶「守車」二字，使用於莒光號電源行李車車長室窗外；莒光號除了配備全車空調，絨布坐臥兩用椅外，每節車廂都派有服務小姐，並提供泡茶、報紙、送便當等服務，堪比航空服務等級，搭乘者多是商務人士，也是台灣鐵路最輝煌的年代。